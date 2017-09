Bundesliga Schalke besiegt Stuttgart durch doppelten Blitzstart

Der FC Schalke hat seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Gegen Aufsteiger VfB Stuttgart gewann das Team von Trainer Domenico Tedesco 3:1 (1:1). Nabil Bentaleb per Foulelfmeter (4. Minute), Naldo (47.) und Guido Burgstaller (48.) trafen fürdie Gastgeber, Chadrac Akolo für den VfB (40.). Vor der Länderspielpause hatte S04 noch beim zweiten Aufsteiger, Hannover 96, verloren. Auch gegen Stuttgart wusste Schalke nicht immer zu überzeugen - wohl aber in den Anfangsminuten beider Hälften.

Zu Beginn der ersten Halbzeit verwandelte Bentaleb einen Elfmeter mit etwas Glück, VfB-Torwart Ron-Robert Zieler bekam den Ball nicht richtig zu fassen (4.). Zuvor hatte Orel Mangala im Strafraum Amine Harit gefoult.

In der zweiten Hälfte gelangen Schalke in den Anfangsminuten sogar zwei Tore, einer war allerdings umstritten: Naldo lenkte den Ball in Folge einer Freistoß-Flanke von Bastian Oczipka mit dem Oberarm ins Tor - der Videobeweis blieb aus (47.). Nur 81 Sekunden später vollendete der erst zur zweiten Hälfte eingewechselte Burgstaller einen Doppelpass mit Harit per Lupfer zum 3:1 (48.). Es war erst Schalkes dritter Schuss aufs Tor.

Denn zwischen den Treffern überließ S04 den Ball vor allem den Gästen und blieb sehr passiv. Der VfB hatte zunächst zwar Probleme, das Spiel zu machen, kam kurz vor der Pause aber zum zwischenzeitlichen Ausgleich: Eine Flanke von Josip Brekalo schloss Akolo per Direktabnahme mit dem Schienbein zum Ausgleich ab (40.).

Nach der erneuten Führung machte Schalke es besser, setzte nach und ließ sich nicht so weit in die eigene Hälfte drängen. Stuttgart hatte nur wenige Offensivkationen. Nach einer schnell ausgeführten Ecke war Simon Terodde zu überrascht, um den Ball am langen Pfosten ins leere Tor zu schieben. Näher kam Stuttgart dem Anschlusstreffer nicht mehr. Naldo traf aus der Distanz noch die Oberkante der Latte für Schalke (78.).

FC Schalke - VfB Stuttgart 3:1 (1:1)

1:0 Bentaleb (4./Foulelfmeter)

1:1 Akolo (40.)

2:1 Naldo (47.)

3:1 Burgstaller (48.)

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Goretzka - Kehrer, Bentaleb (46. Caligiuri), Oczipka - Harit (75. McKennie), Meyer (46. Burgstaller), Konoplyanka

Stuttgart: Zieler - Pavard, Baumgartl, Kaminski - Beck (72. Asano), Mangala (62. Ascacibar), Gentner, Aogo - Akolo (59. Donis), Brekalo - Terodde

Schiedsrichter: Willenborg

Gelbe Karten: McKennie - Donis

Zuschauer: 61.000