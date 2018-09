Eine "spannende Situation" sagte Domenico Tedesco über den Fehlstart seines FC Schalke 04. Der Trainer ging sogar noch weiter: Es sei "irgendwie auch geil", nach zwei Niederlagen in Folge auf ein Erfolgserlebnis hinzuarbeiten. Dann folgte in Mönchengladbach die dritte Saisonpleite.

Mittlerweile klingt Tedesco anders. "Drei Niederlagen können nicht geil sein." Null Punkte aus drei Spielen: Der Zweite der vergangenen Saison ist aktuell Zweitletzter. Auch das Unentschieden gegen Porto in der Champions League unter der Woche hellte die Stimmung kaum auf.

Die Gründe für den Abschwung sind vielfältig. Die drittbeste Defensive der vergangenen Saison hat das Verteidigen verlernt. Die bereits im Vorjahr allenfalls durchschnittliche Offensive kann den Leistungseinbruch der Abwehr nicht auffangen. Wenig passt zusammen, was auch daran liegt, dass die Zugänge noch mit Tedescos System fremdeln.

Bereits drei Treffer nach Standards

Ein Beleg für die Defensivschwäche: Bei der 1:2-Pleite in Gladbach kassierte Schalke bereits das dritte Gegentor nach einer Standardsituation. In der gesamten vergangenen Spielzeit waren es bloß acht Gegentreffer nach ruhenden Bällen.

Diese Schwäche deutet auf das Hauptproblem der Schalker hin: In der vergangenen Spielzeit überzeugte Schalke als defensives Bollwerk. Die Spieler beherrschten die Abläufe innerhalb des defensiven 5-3-2-Systems perfekt. Schalke hielt hinten möglichst die Null und nutzte vorne effizient die wenigen eigenen Chancen. In Zahlen: Die Mannschaft ließ ligaweit die viertwenigsten Torschüsse zu, schoss selbst aber nur am elfthäufigsten auf das Tor. Eine beeindruckende Balance - aber genau diese ist nun gekippt.

Ein möglicher Grund: Die Mannschaft ist nicht eingespielt. Gegen Gladbach standen vier Zugänge in der Startelf. Sie haben die defensiven Mechanismen des Schalker Systems offenbar noch nicht verinnerlicht. Der SPIX-Wert unterstreicht dies: Sebastian Rudy, erst vor zwei Wochen aus München gekommen, erreichte am dritten Spieltag in der Kategorie "Balleroberung" einen schwachen Wert von gerade einmal 24,4, sein Partner Nabil Bentaleb kam auf einen Wert von 29,9. Das Mittelfeldzentrum, vergangene Saison noch kaum überwindbar, ist zu leicht zu knacken. Das nutzte vor allem Gladbachs Jonas Hofmann aus, der Schalke schwindelig spielte.

Die sechs Gegentore in drei Spielen richten das Augenmerk wiederum auf die Schalker Offensive: Wer in Rückstand liegt, muss die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Der Gegner kann sich weiter zurückziehen und auf Konter lauern. Das Problem: Der Spielaufbau war bereits in der vergangenen Saison nicht die Stärke der Schalker. Knapp die Hälfte ihrer Tore erzielten sie nach Standards oder per Elfmeter.

In dieser Saison hat sich der Spielaufbau kaum verbessert. Noch immer sucht Schalke aus der Abwehr zu häufig den direkten Weg in die Spitze. Das Mittelfeld, Herz des modernen Fußballs, überspielt Schalke mit langen Bällen. Die Stürmer können die ungenauen Zuspiele der Verteidiger nur selten verarbeiten.

Auffällig: Sowohl die Schalker Verteidiger als auch die Angreifer erreichen nur schwache SPIX-Werte. Die Verteidiger schwächeln im Bereich Spielaufbau. Dadurch erhalten die Angreifer zu wenig Zuspiele, was sich wiederum negativ auf ihren SPIX auswirkt. Exemplarisch dafür steht Guido Burgstaller. Gegen Gladbach erreichte er einen SPIX von 23, bei der 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg lag sein SPIX gar bei einer katastrophalen 1. Die Verbindung zwischen Defensive und Offensive ist das Schalker Hauptproblem.

Die Hoffnung auf Besserung personifiziert Zugang Rudy. Der 26-fache Nationalspieler soll im Mittelfeld die Mannschaftsteile verbinden. Noch fremdelt er mit dieser Rolle. Sein Debüt beim 0:2 gegen Hertha war eine Enttäuschung (SPIX: 6). Gegen Gladbach war er vor allem in der zweiten Hälfte präsent (Spix: 56). Aber das hilft wenig, wenn ihm die Anspielpunkte im offensiven Mittelfeld fehlen.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Um aus der Krise zu gelangen, braucht Tedesco vor allem: Zeit. Schalkes Zugänge müssen defensiv erst Tedescos komplexe Raumdeckung verinnerlichen, ehe S04 das Bollwerk der vergangenen Saison wieder errichten kann.

Erhält Tedesco diese Zeit? Manager Christian Heidel stärkt seinem Trainer demonstrativ den Rücken. Wirklich helfen würde aber vor allem der erste Sieg in der Liga. Wann das klappt, ist ungewiss. Der nächste Gegner ist am Abend: Bayern München (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).