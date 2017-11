Fußball-Bundesliga Der HSV kann noch gewinnen

Hamburger SV - VfB Stuttgart 3:1 (1:0)

Durch den Heimsieg gegen Stuttgart hat der Hamburger SV erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder ein Spiel gewonnen. Der VfB spielte bereits seit der 13. Minute in Unterzahl: Dzenis Burnic sah für ein Foul an Aaron Hunt Gelb-Rot. Die Entscheidung war allerdings diskussionswürdig. Indiskutabel war hingegen der Patzer von Ron-Robert Zieler, der den Gastgebern das 1:0 bescherte: Einen Freistoß von Hunt ließ er aus den Händen fallen und stolperte ihn ins eigene Tor (20. Minute).

Der Ausgleich folgte in der zweiten Halbzeit per Elfmeter: Dennis Diekmeier hatte den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt, Daniel Ginczek traf vom Punkt (54.). Seinen Fehlgriff machte der Außenverteidiger des HSV wieder gut. Seine Flanke köpfte Filip Kostic zur erneuten Führung ins Stuttgarter Tor (65.). Zum 3:1 traf Jann-Fiete Arp mit einer starken Einzelleistung (69.). Erneut kam die Vorlage von Diekmeier. Der HSV verlässt durch diesen Erfolg die Abstiegsränge.

RB Leipzig - Hannover 96 2:1 (0:0)

Lange sah es so aus, als könne Hannover eine Woche nach dem 4:2-Erfolg über Dortmund auch bei Vizemeister RB punkten. Dann kam Timo Werner. Der Nationalspieler sicherte Leipzig mit seinem Treffer in der 85. Minute drei Punkte gegen 96.

Wie schon gegen den BVB war es Stürmer Jonathas, der Hannover in Führung schoss (56.). Dabei war Leipzig das gefährlichere Team. Marcel Sabitzer (16.) und Werner (16., 45+1./Latte) hatten bereits vor dem Rückstand gute Gelegenheiten für die Gastgeber vergeben. Auf das Gegentor reagierte Leipzig mit einem Sturmlauf, elf Abschlüsse gab RB anschließend ab. Yussuf Poulsen gelang nach Werner-Vorlage der Ausgleich (71.), kurz vor Schluss stellte Werner den Sieg sicher. In der Tabelle ist Leipzig (22 Punkte) zumindest bis zum Top-Spiel zwischen Dortmund und Bayern (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) Dritter. Hannover (18) verschlechtert sich auf den fünften Platz.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Leverkusen hat es nicht geschafft, in Augsburg seine Siegesserie auszubauen. Die Gäste kamen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Bayer tat sich mit dem engagierten Pressing der Augsburger lange schwer. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff bekam der eingewechselte Leverkusener Panagiotis Retsos den Ball an die Hand. Der Videoschiedsrichter entschied zu Gunsten des Verteidigers. Direkt nach der Halbzeit rutsche FCA-Verteidiger Kevin Danso unglücklich weg. Kevin Volland nahm den Ball auf und erzielte das 1:0 für Leverkusen (47.). Doch Danso steckte den Patzer gut weg und köpfte nur zwei Minuten später den Ausgleich (49.). Beiden Teams gelang danach nichts Zwingendes mehr und so finden sie sich in direkter Nachbarschaft im Tabellenmittelfeld wieder.

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 1:1 (0:1)

Durch ein 1:1 (0:1) gegen Mainz hat Gladbach die Chance vergeben, in die Spitzengruppe vorzustoßen. Der erste Aufreger der Partie war ein Foul von Lars Stindl an Jean-Philippe Gbamin im eigenen Strafraum. Schiedsrichter Sven Jablonski sah den Tritt jedoch nicht. Eine Minute später traf Abdou Diallo für Mainz: Gbamin köpfte den Ball nach einer Ecke in die Mitte, wo der Innenverteidiger höher stieg als Yann Sommer im Gladbacher Tor stieg (19.). In der zweiten Hälfte mühte sich Gladbach und belohnte sich mit einem Treffer von Jannik Vestergaard nach einer Ecke (67.). Die Borussia ist nun Siebter.

SC Freiburg - Schalke 04 0:1 (0:0)

Schalke hält weiter den Anschluss an die Spitzenplätze. Beim SC taten sich die Gäste allerdings lange schwer, zudem hatten sie gleich mehrfach Glück. So resultierte der Siegtreffer aus einem eigentlich harmlos wirkenden Schuss von Daniel Caligiuri, der von Freiburgs Christian Günter unhaltbar abgefälscht wurde (62.). Zudem trafen Nils Petersen (32.) und Bartosz Kapustka (37.) bei ihren Chancen nicht ins Tor, sondern die Latte. Zuvor war auch Schalkes Yevhen Konoplyanka am Aluminium gescheitert (29.). Freiburg rutscht auf den Relegationsrang ab, Schalke ist Vierter.