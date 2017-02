Bundesliga HSV schlägt Leipzig, BVB unterliegt Darmstadt

RB Leipzig - Hamburger SV 0:3 (0:2)

Der Hamburger SV verlässt dank eines 3:0-Erfolgs bei RB die Abstiegsränge der Bundesliga, für Leipzig war es die erste Heimniederlage in der laufenden Spielzeit. Nach einer Viertelstunde übersprang Hamburgs Kyriakos Papadopoulos seinen Gegenspieler und köpfte einen Eckball von rechts ins Tor seines Ex-Vereins (18. Minute). Der Grieche führt damit eine kuriose Serie fort: In der Vorwoche hatte er bereits den Siegtreffer gegen Leverkusen erzielt, von denen der Verteidiger derzeit an den HSV ausgeliehen ist. Das 2:0 entstand nach identischem Muster: Eine Ecke von Nicolai Müller wuchtete der Brasilianer Walace bei seinem Bundesligadebüt per Kopf vorbei an Leipzigs Schlussmann Péter Gulásci (24.).

Auf der Gegenseite traf Yussuf Poulsen kurz nach seiner Einwechslung nur den Außenpfosten (35.). Doch gegen die gut geordnete Defensive der Hamburger fand Leipzig ansonsten kaum ein Durchkommen. Stattdessen schloss Aaron Hunt in der Nachspielzeit den letzten Konter des Spiels zum 3:0 ab (90.+3).

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 2:1 (1:1)

BVB-Coach Thomas Tuchel hatte vor dem anstehenden Champions-League-Spiel einige Nachwuchsspieler in die Anfangsformation beordert. Die Umstellungen schienen Dortmund zu hemmen, sodass die Lilien die Partie diktierten. In der Anfangsphase ließen die mutig auftretenden Darmstädter jedoch noch zahlreiche Chancen ungenutzt. Nach 20 Minuten hatten sich die Gastgeber bereits drei hochkarätige Torabschlüsse erspielt, von denen der Tabellenletzte jedoch keinen verwerten konnte. Besser machte es dann Winter-Zugang Terrence Boyd, der eine Hereingabe von Marcel Heller unbedrängt einschieben konnte (21.).

In der Folge erhöhte Dortmund den Druck. Nachdem Marco Reus einen Freistoß aus 25 Metern noch an die Latte gesetzt hatte (32.), schloss Raphaël Guerreiro eine sehenswerte Kombination mit einem trockenen Linksschuss zum Ausgleich ab (44.). Darmstadt ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht entmutigen. Ein Zuspiel von Sidney Sam platzierte der eingewechselte Antonio Colak im kurzen Eck des BVB-Tores (67.) und ließ Trainer Torsten Frings erstmals einen Ligaerfolg bejubeln.

FC Ingolstadt - FC Bayern München 0:2 (0:0)

Bayern München tat sich gegen den Vorletzten der Tabelle lange schwer. Im ersten Durchgang vergab Robert Lewandowski die aussichtsreichste Möglichkeit, als ein Lupfer des Polen von FCI-Verteidiger Marvin Matip kurz vor der Torlinie geklärt wurde (20.). Nach dem Seitenwechsel hatte Nationalstürmer Thomas Müller Pech, dass auch sein Versuch durch die Beine von Ingolstadts Torwart Martin Hansen nicht den Weg ins leere Tor fand (47.). Nach dem Seitenwechsel schnürte der FC Bayern den FCI zunehmend ein. In der Schlussphase versuchte es Lewandowski zunächst mit einem Distanzschuss, der allerdings am Lattenkreuz der Ingolstädter landete (83.). In den Schlussminuten brachte ein Doppelschlag von Arturo Vidal (90.) und Arjen Robben (90.+1) den Münchnern doch noch ihren achten Erfolg im zehnten Auswärtsspiel der Saison.

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie konnte Bayer seinen Abwärtstrend gegen die formstarke Eintracht beenden. Bereits nach vier Minuten ging Leverkusen durch ein Tor von Chicharito in Führung. Mit etwas Glück kam der Ball nach einer Einzelaktion des 17-jährigen Kai Havertz zum Mexikaner, der aus 10 Metern zu seinem siebten Saisontor in der Liga einschießen konnte (5.). Frankfurt kam mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie. Doch Chicharito machte mit seinem zweiten Treffer alle Hoffnungen von SGE-Trainer Niko Kovac zunichte. Am Ende einer Passstafette über mehrere Stationen stand er richtig und brachte den Ball per Volleyabnahme zur Vorentscheidung im Frankfurter Tor unter (63.). Kevin Volland besorgte aus kurzer Distanz den Endstand (78.). Frankfurt verteidigt Platz drei, kann aber am Sonntag noch von drei weiteren Teams überholt werden.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

Der Tabellen-17. aus Bremen bleibt als einziges Bundesliga-Team im Jahr 2017 ohne Punktgewinn. Gegen Gladbach, das die letzten drei Pflichtspiele allesamt gewinnen konnte, setzte es für Werder die zwölfte Saisonniederlage. Vor dem Tor des Tages schaltete die Borussia im Anschluss an einen Ballgewinn am eigenen Strafraum schnell um. Thorgan Hazard setzte sich auf dem rechten Flügel ab und überwand anschließend Werders Ersatztorwart Felix Wiedwald aus spitzem Winkel (12.). Fin Bartels aus acht Metern (18.) scheiterte ebenso wie Thomas Delaney und Claudio Pizarro bei einer Doppelchance an Yann Sommer im Borussen-Kasten (67.).