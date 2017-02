HSV-Debakel in München Albtraum ohne Ende

Kurz nach Abpfiff wurde René Adler in den Arm genommen. Es war allerdings kein eigener Mitspieler, der den Torwart des Hamburger SV tröstete, sondern Arjen Robben. Der hatte drei Minuten vor dem Ende als letzter Torschütze des FC Bayern getroffen, mit links ins lange Eck, es war der Endstand zum 8:0.

Wenige Minuten danach stand Adler vor der Kamera, er sagte: "Die Art und Weise tut schon weh. Das ist unerträglich. Das geht einfach nicht." Wieder einmal war der HSV in München vom FC Bayern gedemütigt worden, die achte Niederlage an gleicher Stelle seit Februar 2010, bei einem Torverhältnis von 3:45.

Adler selbst hatte bei diesen Horror-Reisen nach München zuvor zweimal im Tor der Hamburger gestanden, er hatte 2:9 und 0:5 verloren. Bei seinem dritten Gastspiel an diesem Samstag kassierte er die persönlichen Gegentore 15 bis 22. Ein einmal mehr fürchterlicher Nachmittag für Adler und den gesamten Klub, ein Debakel, das bei den Verantwortlichen niemand erklären konnte - weil keiner verstand, was da auf dem Platz wirklich passiert war.

Dabei war Markus Gisdol noch ganz zuversichtlich nach München gereist, hatte seine Mannschaft doch in den vergangenen Wochen stabil gute Leistungen gezeigt. Drei Siege und zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, darunter ein 3:0 in Leipzig, dazu die Qualifikation fürs Viertelfinale im DFB-Pokal, groß war die Hoffnung, nach vielen Jahren auch endlich mal den FC Bayern wieder ärgern zu können. "Es ist ein Reiz, die Bayern zu packen", hatte Trainer Gisdol gesagt, "in München wäre es umso schöner. Aber das ist eine hohe Hürde." Eine, wie sich dann bestätigte, viel zu hohe und unüberwindbare Hürde.

Die erste Viertelstunde spielte das Team noch ansehnlich mit, dann erfolgte der Einbruch, ein Komplettversagen in allen Bereichen. Bei den ersten zwei Gegentoren durch Arturo Vidal und Robert Lewandowski stand Gisdol noch an der Außenlinie, gab sich wütend und verärgert. Den Emotionen folgte nach dem 3:0 durch Lewandowski kurz vor der Halbzeit die Resignation. Die weiteren fünf Tore verfolgte Gisdol im Sitzen von der Bank aus.

"Das schmerzt und es schmerzt zu Recht", erklärte Gisdol nach Spielende, "wir haben ein sehr deutliches Ergebnis zu verkraften. Wir waren zu keinem Zeitpunkt ein angemessener Gegner. Wir waren zu ehrfürchtig. So schwer es fällt, wir müssen den Kopf hoch nehmen und einen dicken Strich unter dieses Spiel machen." Ob das so einfach gelingt, ist fraglich.

Denn viel schlimmer als die erneute Demontage wiegt die Tatsache, dass das zuletzt mühsam erkämpfte Selbstbewusstsein nun dahin und der Hauch von Euphorie bereits wieder entschwunden ist. Der HSV fängt nach den Erfolgen seit der Winterpause wieder bei null an.

"Uns hat das Giftige, das Gallige gefehlt", flüsterte ein sichtlich gezeichneter Sportchef Jens Todt später, "das war eine Lehrstunde, da war kein Zweikampfverhalten, das war ein Tag, an dem wir einfach chancenlos waren." Ein Tag, an dem kaum ein Spieler Bundesligatauglichkeit erreichte.

Warum sich das Team seinem Schicksal so fügte, das vermochte niemand zu begründen. "Wir waren viel zu nachlässig", sagte Kapitän Gotoku Sakai, "das war viel zu wenig, wir hatten uns so viel vorgenommen, hatten viel gesprochen über den Gegner, wir wollten alles besser machen. Aber dann ging alles nur schief. So gingen die acht Tore für die Bayern ganz leicht." Im Training an der Säbener Straße verspüren die Bayern-Stürmer in jedem Fall mehr Gegenwehr.

Mit dem 0:8 stellten die Hamburger ihre höchste Rekordniederlage in der Bundesliga von vor zwei Jahren beim FC Bayern ein, am Mittwoch geht es im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Viel wichtiger scheint im Moment aber der Abstiegskampf, der HSV steckt wieder mittendrin, nachdem die Hoffnung, sich allmählich im gesicherten Tabellenmittelfeld festzusetzen, erst einmal zunichte gemacht wurde.

Die erschreckende Art und Weise, wie die Mannschaft in München auftrat, gibt großen Anlass zu Sorge. Vermutlich werden in den kommenden Wochen wieder oft Bilder jener berühmten Uhr im Hamburger Volksparkstadion zu sehen sein, auf der angezeigt wird, seit wie vielen Jahren der HSV schon Bundesliga spielt - verbunden mit der Frage, ob die Zeit bald abgelaufen sein könnte. In dieser Form dürfte das durchaus der Fall sein.

Im Falle eines Abstiegs gäbe es aus Sicht des letzten verbliebenen Bundesliga-Gründungsmitglieds immerhin einen erfreulichen Aspekt. Dann müssten sie in der nächsten Saison nicht mehr zum FC Bayern.