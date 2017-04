Bundesliga Hamburg auf Relegationskurs

Der Hamburger SV ist drei Spieltage vor dem Saisonende auf den Relegationsplatz abgerutscht. Das Team von Trainer Markus Gisdol blieb beim FC Augsburg chancenlos und unterlag verdient 0:4 (0:2). Halil Altintop traf doppelt für die Gastgeber (28. Minute, 42.), Phlipp Max (76.) und Raúl Bobadilla (85.) erzielten die weiteren Treffer. Augsburg überholt durch den Erfolg Hamburg, Wolfsburg und Mainz - und steht nun mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Rang 13.

Der HSV zeigte eine desolate erste Hälfte. Es lag einzig an Tom Mickel, der als Ersatz für René Adler und Christian Mathenia im Tor stand, dass Augsburg nicht schon früh hoch führte. Mickel parierte erst beim Abschluss von Dominik Kohr nach einem Fehler von Gotoku Sakai (6.), dann klärte er vor Jonathan Schmid (18.). Einen Schuss von Altintop lenkte der Keeper an den Pfosten, auch den Nachschuss von Schmid hielt er (22.). Ein direkter Freistoß von Konstantinos Stafylidis hatte zuvor noch das Tor knapp verfehlt (14.).

Zweimal war Mickel allerdings machtlos: Erst setzte sich Schmid gegen Matthias Ostrzolek durch und bediente den frei stehenden Altintop, der von der Strafraumkante zur Führung einschoss (28.). Wenig später erzielte der Angreifer seinen zweiten Treffer nach einem guten Angriff über Max und Alfred Finnbogason (42.). Torannäherungen des HSV gab es in Form von zwei Kopfbällen: Der Versuch von Michael Gregoritsch war halbwegs ungefährlich (32.), der Abschluss von Bobby Wood gänzlich (38.). Zudem hatte Hamburg Glück, dass Gregoritsch kurz vor der Pause nur die Gelbe Karte sah. Für dessen brutale Grätsche von hinten gegen Kohr hätte Schiedsrichter Manuel Gräfe eigentlich Rot zeigen müssen (44.).

Der HSV hatte in der ersten Hälfte nur 36 Prozent Ballbesitz. Trainer Gisdol reagierte: Pierre-Michel Lasogga und Gideon Jung ersetzten Gregortisch und Walace. Die nächste große Chance hatte aber erneut Augsburg, als Daniel Baier aus der Distanz den Pfosten traf (56.). Mit Bakery Jatta brachte Gisdol danach einen weiteren Offensivspieler. Gefährliche Angriffe blieben aber auch danach aus. Augsburg kontrollierte die Partie und sorgte schließlich für die Entscheidung. Max traf unbedrängt aus spitzem Winkel zum 3:0 (76.). Bobadilla stellte den Endstand her (86.). Erstmals in dieser Saison hat Augsburg damit vier Tore in einem Spiel erzielt.

Hamburg kassierte nach den Niederlagen gegen Bremen und Darmstadt die dritte Pleite in Folge. Es droht wie schon 2014 und 2015 die Relegation. Einzig das Restprogramm spricht für die Hamburger: Während der HSV noch gegen Mainz und Wolfsburg sowie bei Schalke antreten muss, bekommt es Augsburg noch mit Gladbach, Dortmund und Hoffenheim zu tun.

FC Augsburg - Hamburger SV 4:0 (2:0)

1:0 Altintop (28.)

2:0 Altintop (42.)

3:0 Max (76.)

4:0 Bobadilla (86.)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier (88. Callsen-Bracker) - Schmid, Altintop (80. Bobadilla, Max (87. Ji) - Finnbogason

Hamburg: Mickel - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek (63. Jatta) - Sakai, Walace (46. Jung) - Hunt, Holtby, Gregoritsch (46. Lasogga) - Wood

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Gelbe Karten: Baier - Mavraj, Ostrzolek, Holtby, Gregoritsch

Zuschauer: 30.000