Bundesliga-Rekorde Der Wertvollste, der Teuerste, der Unfairste

Die weiße Weste



Kein Vorbeikommen an Manuel Neuer: Der Bayern-Keeper ist die weiße Weste der Liga, also der Torwart, der von allen aktuellen Bundesligatorhütern am häufigsten ohne Gegentor geblieben ist. In bisher 346 Erstligaeinsätzen für Schalke 04 und den FC Bayern hielt Neuer 169 Mal die Null - um den Allzeit-Rekord von Oliver Kahn (204 Einsätze ohne Gegentor) zu brechen, benötigt der 32-Jährige noch 35 Spiele ohne Gegentreffer. Auf Platz zwei im aktuellen Ranking folgt Hoffenheims Oliver Baumann mit 71 Spielen ohne Gegentor, dicht dahinter steht der Mainzer Keeper René Adler (69 Partien).