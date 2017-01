3,24 Milliarden Euro Bundesliga schafft zwölften Umsatzrekord in Serie

Die Fußball-Bundesliga hat in der Saison 2015/2016 3,24 Milliarden Euro umgesetzt und damit zum zwölften Mal in Folge einen Höchstwert erzielt. Das Plus gegenüber dem Vorjahr (2,62 Milliarden Euro) betrug 23,71 Prozent. Die Bilanz präsentierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main.

Die 2. Bundesliga kam auf 608,3 Millionen Euro und erreichte damit ein Plus von 20,6 Prozent. Zusammen erlösten die 36 Profiteams 3,85 Milliarden Euro (plus 23,2 Prozent).