Dortmunder Sieg gegen Bayern Der Rhythmus, bei dem man mit muss

Die Ausgangslage: In der vergangenen Saison gab es in der Bundesliga "endlich wieder ein Spitzenspiel", als Thomas Tuchel den BVB revitalisiert hatte. Im Duell der beiden Topteams Bayern und Dortmund gewann München dann 5:1. Die Begeisterung legte sich. Diesmal lag der BVB beim Anpfiff nur auf Platz sechs. Trotzdem war es das Bundesligaspiel der Hinrunde, das sich schon vor Beginn am ehesten wie ein Topspiel anfühlte.

Die Startaufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Bartra - Weigl - Piszczek, Götze, Schürrle, Schmelzer - Aubameyang, Ramos.

Bayern München: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Kimmich, Alonso, Thiago - Müller, Lewandowski, Ribéry.

Das Ergebnis: 1:0. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Wurde von Dortmund mit großer Intensität begonnen. Aggressives Pressing, verbissene Zweikampfführung - und ein Tor. Vor dem 1:0 rückten David Alaba und Thiago panisch nach innen auf Lukasz Piszczek. So konnte der zum völlig freien Mario Götze passen. Der bediente, jetzt nur noch vom nach außen hastenden Mats Hummels bedrängt, Pierre-Emerick Aubameyang, der Rest war Torjubel. So hin- und hergehetzt wurden die Bayern in der Vergangenheit selten. Der BVB blieb bis Mitte der ersten Hälfte dominant und zog sich dann etwas zurück. Die Folge waren mehr Bayern-Gelegenheiten, die ganz klaren Torchancen ergaben sich allerdings nicht.

Die Härte: Nach der Niederlage in Leverkusen hatte Tuchel sich noch beschwert und Roger Schmidt den "Trainer der Mannschaft mit 21 Fouls" genannt. Gegen Bayern hatte der BVB in der ersten Hälfte selbst neun Fouls, nur eins weniger als Leverkusen seinerzeit. Und die Dortmunder Attacken waren keineswegs alle nur harmlos: Marc Bartra hatte Glück, dass er, schon verwarnt, Robert Lewandowski beim Versuch eines taktischen Fouls nicht richtig zu fassen bekam, sonst hätte es eine frühe Ampelkarte gegeben. Mario Götze und Julian Weigl stiegen mit offener Sohle in Zweikämpfe ein, ohne den Ball auch nur zu streifen. Tuchel schien es nicht zu stören, alles eine Frage der Perspektive.

AP Marc Bartra foult Thomas Müller

Die zweite Hälfte: Diesmal dauerte Dortmunds Blitzstart nicht 25, sondern nur 2,5 Minuten. Die aber hätten fast gereicht, um das 2:0 zu erzielen. Aber Aubameyang scheiterte aus spitzem Winkel an Manuel Neuer. Ansonsten verteidigte der BVB jetzt immer tiefer, hielt aber mit etwas Glück das Ergebnis. Xabi Alonso traf mit einem Heber von der linken Seite die Latte. Die beste Chance von allen hatte aber der BVB, als Aubameyang nach einem Fehler von Xabi Alonso frei auf Neuer zulief. Der suchte sich seinen Platz, hampelte etwas rum, und parierte Aubameyangs unplatziert geschossenen Ball. So blieb es beim 1:0, das bis zum Schlusspfiff anhielt.

Der taktische Rhythmus: Die TSG Hoffenheim hatte vor der Länderspielpause in München mit frühem Pressing begeistert - musste trotz Führung aber am Ende froh sein, einen Punkt mitzunehmen. Tuchel schien sich davon einiges abgeschaut zu haben. Auch der BVB setzte die Bayern schnell extrem unter Druck und erzwang so förmlich das 1:0. Das war aber noch lange nicht die Entscheidung. Auch unter Jürgen Klopp hatte Dortmund oft extrem stark gegen Bayern begonnen - nur, um im Schlussdrittel des Spiels aus Erschöpfung zu kollabieren.

Tuchel drosselte also bewusst nach 25 Minuten das Tempo. Das Ergebnis: Der BVB hatte auch in der Schlussphase noch Luft und brachte die Führung über die Zeit.

Ancelotti clearly not impressed with Tuchel's Pep-esque sign language conducting skills #BVBFCB pic.twitter.com/6FU9OCyb2m — M.A.J (@UItraSuristic) November 19, 2016

Der strategische Rhythmus: Der FC Bayern unter Carlo Ancelotti gibt aktuell ein bei Weitem schwächeres Bild ab, als es in den vergangenen Jahren unter Josep Guardiola in den Hinrunden der Fall war. Das macht die Bundesliga spannender, nicht eine etwaige größere Klasse von Borussia Dortmund: Bayern hat aktuell sieben Punkte weniger als vor einem Jahr, aber auch der BVB hat fünf Zähler weniger als damals gesammelt.

Bundesliga 2016/17 ohne Guardiola: Mehr Spannung, mehr Stimmung. Weniger Qualität (aber irgendwas ist ja immer). — Oliver Fritsch (@OliFritsch) November 19, 2016

Die Lobeshymnen für den Sympathen Ancelotti vom Saisonbeginn sollten jetzt aber auch nicht ins Gegenteil verkehrt werden. Die letzte Präzision und Dominanz mögen den Münchnern zurzeit fehlen. Aber wurde nicht Guardiola immer vorgeworfen, dass seine Teams zu früh in der Saison ihr Topniveau erreicht hatten und dann im Frühjahr die entscheidenden Champions-League-Duelle verloren? Sollte Bayern diesmal nur ganz knapp Meister werden, dafür aber die Champions League gewinnen, dürften sich wenige FCB-Fans beschweren.