Dortmunds Sieg über Leipzig Wie einst unter Klopp

Die kurze Stille in jener vierten Minute der Nachspielzeit erinnerte an einen der denkwürdigsten Momente aus der Historie des Dortmunder Westfalenstadions. Im Juli 2006 schoss Fabio Grosso hier kur vor Ende der Verlängerung des WM-Halbfinals das 1:0 für Italien gegen Deutschland und beendete damit das Sommermärchen. Ein Tor war zum schockhaften Schlusspunkt eines langen, süßen Rausches geworden, und als Leipzigs Federico Palacios-Martinez am Samstag den letzten Angriff des Spiels zwischen dem BVB und RB Leipzig mit einem Tor abschloss, wehte ein ähnliches Gefühl der Leere, der Fassungslosigkeit durch das Stadion.

Für einige Augenblicke schien der wilde Abend einen ebenso passenden wie absurden Höhepunkt gefunden zu haben. Hier der irgendwie kriselnde BVB und dort die Leipziger, die Mannschaft der Stunde. Die Glückkinder der Liga, die in ihrer Euphorie und Leichtigkeit vom Schicksal verwöhnt werden. "Ich habe gedacht, jetzt muss ich sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden", beschrieb Dortmunds Verteidiger Sokratis seine Empfindungen während dieser Sekunden.

Doch die Schiedsrichter hatten tatsächlich diese hauchdünne Abseitsstellung des Einwechselspielers Palacios-Martinez gesehen, verwehrten dem Treffer die Anerkennung. Und so erlebte der wilde schwarz-gelbe Fußballabend doch sein glückliches Ende.

Es war ein intensives, ein entfesseltes, ein mitunter chaotisches Spiel gewesen, eine echte Fußballschlacht. Ein Nachmittag für Typen, wie Sokratis, der sich enthemmt in jeden Zweikampf warf, und ein Spiel für den faszinierenden Tempofußballer Ousmane Dembélé und für Pierre-Emerick Aubameyang. Die rasend schnellen BVB-Angreifer verwandelten viele Umschaltsituationen in gute Kontermöglichkeiten. Und die schönste veredelten sie zum Tor des Tages. Torschütze Aubameyang feierte Dembélés Dribbling, in dessen Verlauf zunächst Marvin Compper und dann Willi Orban wie hölzerne Altherrenkicker übersprintet worden waren, gar als "vielleicht perfekteste Vorarbeit", die er je gesehen habe.

Am Ende waren sich alle einig, dass der Sieg gegen Leipzig verdient war, um Dortmunds Überlegenheit zu veranschaulichen sprach Thomas Tuchel von einem "4:0 verkleidet als 1:0". Und dieses starke Spiel hatte auch mit einem modifizierten Spielansatz zu tun. Der BVB hatte nicht viel Wert auf kultivierte Ballbesitzphasen gelegt und stattdessen ohne Furcht vor den Schmerzen der Schlacht um jeden Quadratmeter Raum gekämpft. "Ich würde sagen, dass das heute mit der Schlüssel war", sagte Julian Weigl. In gewisser Weise war der Abend eine Reminiszenz an das gute alte Vollgas-Credo der Klopp-Ära. Sogar Tuchel selbst erinnerte an seinen Vorgänger.

Das Tor feierte er mit einem wilden Jubeltanz auf dem Rasen, immer wieder pushte er das elektrisierte Publikum, und als klar wurde, dass der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit nicht anerkannt werden würde, provozierte Tuchel einen Leipziger Betreuer mit ein paar höhnischen Gesten. Vielleicht taugt dieser Abend tatsächlich, als Therapie gegen die angebliche Entfremdung zwischen dem eigenwilligen BVB-Trainer und dem Klub, die ja seit Wochen für Unruhe sorgt.

"Wir können den zweiten Platz erreichen."

Der perfektionistische Trainer hat sich nämlich mal nicht an den zweifellos vorhandenen fußballerischen Mängeln aufgerieben und sich stattdessen mit Haut und Haaren auf das Gefecht eingelassen, den Kampf angefacht, die Emotionen, das Brachiale intensiviert. Vor allem in der zweiten Halbzeit konnte Tuchel sich aber auch über "ein paar überragende Spielzüge" freuen. Perfekt vorgetragene Konter, an deren Ende dann jedoch meist das Scheitern des Marco Reus stand. "Fast schon fahrlässig", fand Tuchel diesen Mangel an Kaltblütigkeit, aber auch das ist ein altes Problem des Vollgas-Fußballs, der grundsätzlich die Gefahr birgt, dass vor dem Tor die Klarheit verloren geht.

Dennoch sprach Tuchel von einem "großen Schritt", sieben Punkte aus den ersten drei Partien des Jahres seien "absolut Top". Und Aubameyang sagte trotz der weiterhin acht Punkte Rückstand auf Leipzig sogar: "Wir können den zweiten Platz erreichen." Wobei natürlich Vorsicht geboten ist. Die Dortmunder Gesamtlage ist weiterhin fragil.

Schon der 1:0-Sieg gegen den FC Bayern im Herbst wurde als eine Art Durchbruch gefeiert und wurde zum Auftakt einer schweren Phase, in deren Verlauf der Rückstand auf die Tabellenspitze immer weiter anwuchs. "Wir müssen jetzt bei uns bleiben und die kleinen Schritte wertschätzen", sagte Tuchel und sprach von einem "perfekten Moment, einen Schlussstrich" unter all die Debatten über angebliche interne Zerwürfnisse zu ziehen. Sollte das gelingen, wird der Abend tatsächlich als Durchbruch in die Dortmunder Saisongeschichte eingehen.