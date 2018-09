Drei Thesen zur Bundesliga Was Dortmund noch fehlt

1. Favre kann besser reagieren als agieren

Am Ende war alles gut. Ein 3:1-Sieg gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt, das klingt nach einem gelungenen Abend für Borussia Dortmund. Doch der Weg dahin war deutlich mühsamer, als das Ergebnis vermuten lässt. Das lag zum einen an der guten Leistung der Gäste, zum anderen aber auch an der Art, wie der neue BVB-Trainer Lucien Favre seine Mannschaft spielen lässt.

Schon mit der Aufstellung hatte Favre überrascht. Die hochkarätigen Sommerzugänge Axel Witsel und Paco Alcácer fanden sich zunächst auf der Bank wieder. Stattdessen setzte Favre auf defensive Stabilität durch ein vermeintlich kompaktes Mittelfeld und erneut auf Maximilian Philipp als zentrale Sturmspitze. Beides ging nur bedingt auf.

Im Spielverlauf offenbarte Favre aber eine seiner großen Stärken und den Vorteil des exzellent besetzten Dortmunder Kaders: Der Trainer trifft in schwierigen Momenten die richtigen Entscheidungen und hat ausreichend hochkarätiges Personal zur Verfügung, um Partien in der Schlussphase eine entscheidende Wendung zu geben. Die Einwechslungen von Jadon Sancho, Witsel und Alcácer machten den Unterschied. Sancho bereitete die beiden späten Treffer zum 2:1 und 3:1 vor, Alcácer leitete das zweite BVB-Tor ein und erzielte das dritte gleich selbst.

2. Die Stürmerfrage ist noch ungeklärt

21 Minuten brauchte der neue Dortmunder Stürmer für sein erstes Tor für die Borussia. Das weckt Erinnerungen an Pierre-Emerick Aubameyang und Michy Batshuayi, die auch jeweils in ihren ersten Bundesligaspielen getroffen hatten - Aubameyang nach 24, Batshuayi nach 35 Minuten. Der entscheidende Unterschied: Alcácer gab in seinen ersten BVB-Minuten nicht den klassischen Mittelstürmer, sondern hielt sich meist in der eigenen Hälfte auf, hatte er nur einen Ballkontakt im gegnerischen Sechzehner und schoss sein Tor nach einer Ecke aus der Distanz vom rechten Strafraumeck.

Ob Alcácer der Heilsbringer in der Sturmzentrale werden kann, lässt sich anhand seines ersten Kurzauftritts also nicht beurteilen. Klar scheint nur: Maximilian Philipp ist kein klassischer Mittelstürmer. In 67 Minuten gelang dem früheren Freiburger nur ein Schuss, der allerdings am Tor vorbeiging. Von seinen 14 Pässen brachte er neun zum Mann und kam - wie Alcácer - nur zu einem Ballkontakt im gegnerischen Strafraum.

Favres Problem: Mit Philipp, Sancho, Marco Reus, Marius Wolf, Jacob Bruun Larsen, Christian Pulisic und Mario Götze hat er ein Überangebot an hochklassigen Offensivspielern für die Außenposition oder als mögliche hängende Spitze. Ein echter Neuner als Anspielstation in vorderster Front, wie es Aubameyang und Batshuayi waren, fehlt bislang. Alcácer ist dafür die einzige Hoffnung.

3. Aus dem Mittelfeld muss mehr kommen

"Wir müssen lernen, den Ball unter Druck besser zu beherrschen", sagte Favre nach dem Spiel. Damit dürfte er vor allem sein defensives Mittelfeld gemeint haben. Mahmoud Dahoud und Thomas Delaney hatten vor allem in der ersten Hälfte Probleme beim Spielaufbau. Die beiden Sechser brachten nur 71,8 Prozent (Dahoud) beziehungsweise 75,4 Prozent (Delaney) ihrer Pässe zum Mitspieler, in der gegnerischen Hälfte lag die Quote bei beiden deutlich unter 60 Prozent. Schwache Werte für Spieler, die in der Schaltzentrale eigentlich für Ordnung und Struktur sorgen sollten.

Der Hauptgrund hierfür war das gute und konzentrierte Pressing der Eintracht. Den Frankfurtern gelang es über weite Strecken, durch diszipliniertes und engagiertes Spiel die Räume eng zu machen und stetig zu attackieren. Das Ergebnis: Nur vier Dortmunder Abschlüsse in der ersten Hälfte, von denen der glückliche Treffer zum 1:0 der einzig wirklich gefährliche war. Dass die Dortmunder Angreifer lange in der Luft hingen, lag vor allem daran, dass aus dem Mittelfeld zu wenige Impulse kamen. Dasselbe Problem hatte der BVB schon beim Unentschieden gegen Hannover.

Erst in der Schlussphase mussten die Gäste ihrer hohen Laufbereitschaft Tribut zollen und wurden müde. Davon profitierten die Dortmunder Joker Witsel, Sancho und Alcácer, die die entscheidenden Akzente setzten. Soll heißen: Wenn der BVB Platz hat, hat er auch die spielerische Qualität, Chancen zu kreieren und Tore zu schießen. Gegen kompakte und aggressive Gegner tut sich die Borussia aber noch schwer.