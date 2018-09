Drei Thesen zur Bayern-Niederlage Der Umbruch kommt zu spät

1) Der große Umbruch beim FC Bayern kommt bereits zu spät



Seit Wochen behaupten wir: Wie stark der FC Bayern der Saison 2018/2019 wirklich ist, werde sich erst im Februar oder März zeigen, dann nämlich, wenn die K.-o.-Duelle der Champions League anstehen. Zuletzt war das eine der drei Thesen nach dem Sieg auf Schalke. Die 0:2-Niederlage der Münchner in Berlin weist dagegen in eine andere Richtung. Ist dieser Kader stark genug, um die Bundesliga zu dominieren? Vielleicht, über 34 Spieltage sogar sehr wahrscheinlich. Ist er auch stark genug, um endlich den großen Erfolg in der Champions League zu landen? Nein, eher nicht.

Sicher, die Verletzungen von Corentin Tolisso und Kingsley Coman haben Trainer Niko Kovac einiger Optionen beraubt, auch Leon Goretzka fehlte in Berlin. Wenn aber wie am Freitag einige Leistungsträger unter ihren Möglichkeiten bleiben, wird es bereits in der Bundesliga eng. Das ist neu. Franck Ribéry spielte solide - und damit noch deutlich besser und effektiver als sein Gegenpart Arjen Robben auf der anderen Seite (siehe These 2). Der junge Renato Sanches hat im Mittelfeld seine Rolle trotz starker Ansätze in den vergangenen Spielen noch nicht gefunden.

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Jérôme Boateng (r.) nach seinem schlechten Tackling gegen Salomon Kalou

Dass Jérôme Boateng sowohl den Elfmeter verursachte - und zwar durch eine abenteuerlich überflüssige Grätsche mit miserablem Timing -, beim zweiten Gegentor Lazaros Tempo nicht ansatzweise aufnehmen konnte - es sind Alarmsignale für den FC Bayern. So wertvoll Boatengs Pässe im Aufbau noch immer sind, ganz langsam verabschiedet auch er sich aus dem Weltklasse-Segment. Die Bayern-Verantwortlichen dürften ohnehin schon dabei sein, den großen Umbruch im Sommer 2019 zu planen. Die 90 Minuten von Berlin werden sie in dieser Absicht bestärkt haben.

2) Arjen Robben war anwesend, mehr aber auch nicht

Nach nur 52 Minuten nahm Kovac seinen Rechtsaußen Robben vom Feld, brachte Thomas Müller für ihn ins Spiel. Wie schwer sich Robben in Berlin getan hat, zeigt dieser Wert: Er brachte keinen einzigen Ball zu Robert Lewandowski. Im Vergleich: Von der Ribéry-Seite landeten immerhin fünf Pässe beim Mittelstürmer. (Der Fairness halber: Ribéry hatte dafür auch 40 Minuten mehr Zeit.)

Trotzdem: Wer sich erinnert, wie sich Robben in den vergangenen Jahren regelmäßig auch in diese schwierigen Spiele hineingebissen hat, und jetzt gesehen hat, wie geräuschlos er im Dreieck zwischen Arne Maier, Maximilian Mittelstädt und Karim Rekik verschwand, der darf sich Sorgen machen. Um es klar zu sagen: Es lag nicht nur an Robben - genauso wenig nur an Boateng -, dass die Bayern bei Hertha BSC verloren haben. "Wir müssen jetzt nicht anfangen, alles schlecht zu machen", sagte auch Kovac: "Das passiert." Recht hat er. Die Indizien mehren sich allerdings, dass das in dieser Spielzeit häufiger passieren könnte.

3) Die 24 Schüsse aufs Hertha-Tor sind nur die halbe Wahrheit

6:24 Torschüsse - und trotzdem behauptete Hertha-Trainer Pál Dárdai nach dem Abpfiff: "Wir haben heute verdient gewonnen." Kann das zusammenpassen?

Ja, kann es. Der Blick auf die Saisonstatistik zeigt: 16,3 Schüsse geben die Gegner von Hertha BSC im Schnitt pro Spiel ab, das ist der zweithöchste Wert in der Bundesliga (hinter dem VfB Stuttgart mit 16,6). Aber durch ihre extrem gute Staffelung schaffen es die Berliner immer wieder, ihre Gegner in ungefährliche Zonen zu lenken. München brachte am Freitagabend eben auch nur vier seiner 24 Torschüsse auf das Tor von Hertha BSC.