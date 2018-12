Nach zuletzt zwei Niederlagen hat Eintracht Frankfurt wieder eine Bundesligapartie gewinnen können. Beim 2:1 (1:0) gegen Bayer Leverkusen erzielten Danny da Costa (28. Minute) und Filip Kostic (57.) die Frankfurter Tore in einer Begegnung, die vor allem in der ersten Hälfte von zahlreichen Fouls geprägt war. Für Leverkusen traf Karim Bellarabi (65.).

Die Eintracht begann vor heimischem Publikum offensiv: Bereits nach 50 Sekunden verpasste Ante Rebic den richtigen Zeitpunkt zum Abspiel auf Sébastian Haller. Statt der Führung für die Eintracht, gab es Chancen für Leverkusen: Kevin Trapp musste zweimal in höchster Not gegen Julian Brandt klären (15. und 18. Minute), in der 19. Minute lag der Ball nach einem Schuss von Bellarabi im Frankfurter Tor, doch Schiedsrichter Felix Brych entschied zurecht auf Abseits, da Trapp von Aleksandar Dragovic entscheidend behindert wurde.

Fast aus dem Nichts dann das 1:0 für die Eintracht: Kostic flankte aus der linken Strafraumhälfte in die Mitte, wo der Ex-Leverkusener da Costa eine Fußspitze vor seinem Gegenspieler am Ball war und den Ball über die Linie drückte. Nach 32 Minuten hatte Brych bereits drei Frankfurtern eine Gelbe Karte gezeigt. Jetro Willems, Evan Ndicka und Haller waren zu rustikal zu Werke gegangen, es kam zu zahlreichen Behandlungspausen.

Auch im zweiten Durchgang ließen es sich die Spieler nicht nehmen, bei vielen Entscheidungen von Brych Diskussionen anzuzetteln. Fußball gespielt wurde auch noch: In der 57. spielte Haller einen scharfen Pass in die Mitte, wo Kostic zum 2:0 einschießen konnte. Acht Minuten später fiel der Anschlusstreffer durch Bellarabi, der aus halbrechter Position ins kurze Eck traf (65. Minute).

Durch den Sieg bleibt Frankfurt mit zwei Punkten Rückstand auf Schlagdistanz zum Viertplatzierten Leipzig, Leverkusen bleibt auf Platz elf im Mittelfeld. Das Team von Heiko Herrlich muss am Mittwoch bei Schalke 04 antreten (18.30 Uhr), die Eintracht fährt zum Derby nach Mainz (19.30 Uhr).

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (1:0)

1:0 da Costa (28.)

2:0 Kostic (57.)

2:1 Bellarabi (65.)

Frankfurt: Trapp - Falette, Salcedo, Ndicka - da Costa, Fernandes, Willems (84. de Guzman), Kostic - Gacinovic (90.+1 Stendera) - Haller, Rebic (81. Jovic)

Leverkusen: Hradecky - Weiser (63. Bailey), Tah, Dragovic, Jedvaj - Kohr, Aránguiz (63. Alario) - Bellarabi, Havertz, Brandt (85. Paulinho) - Volland

Schiedsrichter: Felix Brych

Gelbe Karten: Willems, Ndicka, Haller, Salcedo, Fernandes, Gacinovic / Bellarabi, Alario