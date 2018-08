Frankfurt-Sportchef beklagt Transferpolitik englischer Klubs Kauft England der Bundesliga wirklich die Stars weg?

Sportdirektor Bruno Hübner von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt sieht immer größere Wettbewerbsnachteile der Fußball-Bundesliga im Vergleich mit der wesentlich finanzkräftigeren englischen Premier League.

"England kann einfach mal einen Spieler für 20 bis 30 Millionen dazunehmen - und dann ist er irgendwo im Kader. Das ist schon Wahnsinn, was mittlerweile die Premier League an Ablösen und Gehälter zahlt", sagte Hübner bei "100 Prozent Bundesliga - Fußball bei Nitro": "Wir müssen aufpassen, da die Gefahr besteht, dass die ganzen Stars und guten Spieler aus der Bundesliga weggeholt werden."

Tatsächlich hat es in diesem Sommer mehrere Abgänge von Bundesligaprofis in Richtung England gegeben, für diese Spieler wurden die höchsten Ablösesummen gezahlt:

Naby Keita hat RB Leipzig verlassen und ist für 60 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool gewechselt.

hat RB Leipzig verlassen und ist für 60 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool gewechselt. Mönchengladbachs Ex-Verteidiger Jannik Vestergaard spielt jetzt für den FC Southampton. Die Borussia kassierte über 25 Millionen Euro Ablöse.

spielt jetzt für den FC Southampton. Die Borussia kassierte über 25 Millionen Euro Ablöse. Bernd Leno steht nun beim FC Arsenal unter Vertrag - Bayer nahm für den Torwart 25 Millionen Euro Ablöse ein.

steht nun beim FC Arsenal unter Vertrag - Bayer nahm für den Torwart 25 Millionen Euro Ablöse ein. Der Abwehrtalent Caglar Söyüncü hat Freiburg in Richtung Leicester City verlassen. Ablöse: 22 Millionen Euro.

hat Freiburg in Richtung Leicester City verlassen. Ablöse: 22 Millionen Euro. Andriy Yarmolenko spielt seit dieser Saison für West Ham. Dortmund bekam für den Ukrainer knapp 20 Millionen Euro Ablöse.

REUTERS Naby Keita

Bei diesen fünf Transfers haben die Bundesligisten über 20 Millionen Euro Ablöse verdient. Bei keinem dieser fünf Spieler ist es jedoch so, dass der Profi "irgendwo im Kader" steht, wie Hübner sagt und damit indirekt die Transferpolitik englischer Vereine kritisiert. Es ist eher das Gegenteil der Fall, die Premier-League-Klubs investieren sinnvoll.

Keita, Vestergaard und Leno sind bei ihren neuen Vereinen als Stammspieler eingeplant. Söyüncü gilt als Top-Talent auf seiner Position und dürfte wahrscheinlich auch bei Leicester auf Einsätze kommen. Yarmolenko könnte hinter den Sturmkonkurrenten Marko Arnautovic und Chicharito Ersatz sein. Am ersten Spieltag kam Yarmolenko zu einem Kurzeinsatz.

Was Hübner in seiner Kritik nicht erwähnt: Die Bundesligisten profitieren auch von den hohen Ablösen, die Englands Klubs bezahlen. Der BVB kassierte mit 20 Millionen Euro eine ordentliche Summe für Yarmolenko, zumal der 28-Jährige nach seiner Verletzung nicht mehr in Dortmund gesetzt war. Die Einnahmen konnte der BVB an anderer Stelle ausgeben - für den belgischen Topspieler Axel Witsel beispielsweise, der künftig die Rolle des Strategen im Dortmunder Mittelfeld übernehmen soll.

Leverkusen kassierte 25 Millionen Euro für Bernd Leno - und hat mit Lukás Hradecky einen gleichwertigen Ersatz gefunden, der aus Frankfurt gekommen ist. Bitter für die Eintracht und ihren Sportdirektor Hübner: Der Klub kassierte keine Ablöse, der Vertrag von Hradecky lief aus. Wenn man so will: Ausgerechnet Frankfurt profitierte nicht vom Geld aus England, während Leverkusen mit dem 18-Jährigen Paulinho (18 Millionen Euro Ablöse) aus Brasilien noch ein Toptalent unter Vertrag nehmen konnte.

Bis Januar muss Hübner übrigens keine Abwehrversuche aus England fürchten. Das Transferfenster in der Premier League ist seit der vergangenen Woche geschlossen. Das bedeutet auch, die deutschen Erstligisten können auf keine lukrativen Einnahmen aus England mehr hoffen. Die Bundesligisten dürfen hingegen noch bis Ende August auf dem Transfermarkt tätig werden - und auch Spieler aus der Premier League abwerben.