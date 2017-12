Frankfurts 2:1-Sieg in Berlin Boateng macht die Eintracht zum stärksten Auswärtsteam

Kevin-Prince Boateng hat Eintracht Frankfurt zum nächsten Auswärtssieg geführt. Der gebürtige Berliner traf in der 80. Minute zum 2:1 (1:1)-Erfolg bei seinem Ex-Klub Hertha BSC.

Hertha legte einen starken Start hin, kam nach 15 Minuten durch Davie Selke zur verdienten Führung. Nach diesem Treffer waren es jedoch die Frankfurter, die sich zum besseren Team kombinierten. In der 26. Minute brachte Jetro Willems dann von der linken Eckfahne den Ball in den Rücken der Abwehr an die Strafraumkante, wo Marius Wolf Platz und Zeit hatte, den Ball mittig unter der Latte im Netz zu platzieren.

Viele Fouls, noch mehr Fehlpässe und hier und da ein langer Ball in die Spitze bestimmten die zweite Hälfte. Dann nahm sich Boateng der Sache und eines Abprallers an, zog direkt ab - und verschaffte den Frankfurtern so den nächsten Sieg in der Ferne. "Dass wir das Spiel gewonnen haben, fühlt sich natürlich gut an", sagte Boateng. "Doch es war eigentlich die schlechteste Leistung meiner Karriere. Aber zum Glück funktioniert der linke Fuß noch."

Damit ist die Eintracht nun nicht nur das beste Auswärtsteam der Liga. Frankfurt zieht mit 22 Punkten zudem mit Dortmund (6. Platz) und Augsburg (7.) gleich. Hertha BSC tritt als Elfter auf der Stelle.

Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

1:0 Selke (15.)

1:1 Wolf (26.)

1:2 Boateng (80.)

Berlin: Jarstein - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Maier (62. Lustenberger), Skjelbred - Leckie, Mittelstädt (62. Lazaro) - Ibisevic (82. Esswein), Selke

Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Abraham, Falette - Hasebe - Wolf, Gacinovic (46. Barkok), Boateng, Willems - Haller (90+1 Jovic), Rebic (88. Tawatha)

Schiedsrichter: Storks

Gelbe Karten: Langkamp / Boateng, Rebic, Willems

Zuschauer: 38.781