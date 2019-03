Eintracht Frankfurt hatte bis zu diesem Sonntagnachmittag noch kein Pflichtspiel in diesem Jahr verloren. Und das Team hatte auch nicht vor, damit anzufangen. Gegen den 1. FC Nürnberg gewannen die Gastgeber 1:0 (1:0). Martin Hinteregger erzielte in der 31. Minute den Siegtreffer. Für die Frankfurter, die sich nach dem Unentschieden von Borussia Mönchengladbach nun bis auf einen Punkt an Champions-League-Rang vier herangeschossen haben, war es der vierte Liga-Erfolg in Serie.

Drei Tage nach dem beeindruckenden Einzug ins Europa-League-Viertelfinale machten die Frankfurter auch vor den weiterhin verletzungsgeplagten Tabellenletzten nicht Halt. Dabei kamen die Nürnberger gut in die Partie, hatten durch Sebastian Kerk (3.) auch die erste gefährliche Möglichkeit des Spiels. Im Laufe der erste Hälfte war es jedoch vor allen Filip Kostic, den die Gäste nicht aufhalten konnten. Immer wieder tauchte er in gefährlichen Positionen auf, immer wieder kam er zum Flanken.

Es dauerte eine halbe Stunde, bis sich die unermüdliche Arbeit des Serben auszahlte: Auf der linken Seite schob Kostic nach einem Pass von Luka Jovic quer vors Tor, wo Hinteregger nur noch einschieben musste (31.). Schon fünf Minuten später endete ein Konter der Eintracht mit einem Lattenknaller von Kostic. In der 44. Minute hatten die Nürnberger Glück, dass Christian Mathenia einen abgefälschten Schuss parieren konnte.

Kostic musste verletzt vom Platz

Auch die zweite Hälfte lief ganz nach dem Geschmack der Frankfurter, die weiter zu Chancen kamen. Goncalo Paciencia köpfte in der 58. Minute aus kurzer Distanz ebenfalls an die Latte, seine Teamkollegen scheiterten immer wieder auch an sich selbst. Ein anderer Gegner als die verunsicherten Gäste aus Nürnberg hätte das womöglich bestraft.

Tatsächlich haben es die Frankfurter Kevin Trapp zu verdanken, der gegen Toerles Knöll (79.) und Hanno Behrens (83.) stark parierte. Kurz vor dem Schlusspfiff traf Ante Rebic für die Frankfurter (89.). Das Tor wurde aber nach Ansicht der Fernsehbilder zurückgenommen, da Rebic im Abseits gestanden hatte. Bitter für die Frankfurter: Kostic musste in der 86. Minute verletzt ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus.

So bleibt es bei einem knappen Sieg, der die Situation der Tabellenletzten aus Nürnberg verschärfte. Der Klub wartet seit Ende September auf einen Sieg und hat nun bereits sieben Punkte Rückstand auf den Tabellen-16. aus Stuttgart.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

1:0 Hinteregger (31.)

Frankfurt: Trapp - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Rode, Kostic (86. Willems) - Gacinovic - Jovic (76. Rebic), Paciencia (63. Haller)

Nürnberg: Mathenia - Bauer, Mühl, Ewerton, Tillman (59. Salli) - Behrens, Erras, Löwen - Kerk, Kubo (83. Margreitter) - Ishak (69. Knöll)

Schiedsrichterin: Steinhaus

Zuschauer: 49.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - / Salli, Mühl