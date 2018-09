Bundesliga Frankfurts Rebic schießt Hannover auf den letzten Platz

Eintracht Frankfurt hat am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Adi Hütter gewann gegen Hannover 96 4:1 (2:0). Evan N'Dicka traf zur Führung (36. Minute), Ante Rebic (45.) und Jonathan de Guzmán (59.) erhöhten, das Anschlusstor von Florent Muslija kam zu spät (86.), Luka Jovic setzte den Schlusspunkt (89.). Frankfurt ist nun vorübergehend Tabellenelfter, die immer noch sieglosen Hannoveraner sind nach dem Erfolg der Schalker am Samstag nun Letzter.

Frankfurt ging trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Gladbach (1:3) als Favorit in die Begegnung. Dieser Rolle wurden die Gastgeber gerecht. Sébastian Haller, Frankfurts gefährlichster Angreifer, hatte großen Anteil am 1:0. Der Franzose legte N'Dicka den Ball per Kopf mustergültig auf, dieser musste aus wenigen Metern nur noch einschieben (36.). Die Vorentscheidung fiel noch vor dem Seitenwechsel: Rebic, der in der laufenden Saison noch nicht an seine starke WM-Form anknüpfen konnte, ließ Hannovers Schlussmann Michael Esser im Eins-gegen-Eins keine Chance.

DPA N'Dicka (Mitte) feiert seinen Treffer zum 1:0 mit Allan und Marco Russ

Auch nach Wiederbeginn brillierte Rebic. Nach einem gewonnenen Zweikampf bediente der 25-Jährige den mitgelaufenen Jonathan de Guzmán so, dass dieser den Ball nur noch im leeren Tor unterbringen musste (59.). In der Folge blieb Hannover weiter harmlos, bis zur 86. Minute. Der eingewechselte Florent Muslija verkürzte auf 1:3, Jovic erzielte das vierte Frankfurter Tor (89.).

Eintracht Frankfurt - Hannover 96 4:1 (2:0)

1:0 N'Dicka (36.)

2:0 Rebic (45.)

3:0 De Guzman (59.)

3:1 Muslija (86.)

4:1 Jovic (89.)

Frankfurt: Trapp - Russ, Hasebe, N'Dicka - da Costa, Torro, de Guzman, Kostic (78. Willems) - Allan - Haller (61. Jovic), Rebic (82. Gacinovic)

Hannover: Esser - Sorg, Anton, Felipe,Albornoz - Schwegler, Walace (46. Wood) - Bebou, Fossum, Korb (69. Muslija) - Füllkrug (46. Weydandt)

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Zuschauer: 45.000

Gelbe Karten: Torro - Sorg