Bundesliga Frankfurt gewinnt Hessenderby gegen Darmstadt

Eintracht Frankfurt hat einen Sieg im Hessenderby gegen Darmstadt 98 gefeiert. Zum Abschluss des 19. Bundesliga-Spieltags gewann die Eintracht 2:0 (0:0) und verteidigte dadurch den dritten Tabellenplatz. Makoto Hasebe per verwandeltem Strafstoß (75. Minute) und Ante Rebic (83.) erzielten die Treffer. Darmstadt, das sich im gesamten Spiel kaum Torchancen erarbeiten konnte, bleibt nach der zweiten Niederlage im dritten Auftritt unter Trainer Torsten Frings Letzter.

In der vergangenen Saison war es bei den Derbys hitzig zugegangen. Im Hinspiel hatten Frankfurter Fans Darmstadt-Fahnen verbrannt. Zudem wurden Knallkörper auf das Feld geworfen; nach dem Spiel, das Darmstadt 1:0 gewann, drängten vermummte Anhänger in den Innenraum. Im Rückspiel wurden dann Leuchtraketen in den Frankfurter Fanblock gefeuert.

Und diesmal?

Diesmal kam es vor dem Anpfiff zu Zusammenstößen zwischen gegnerischen Fangruppierungen. Im Stadtteil Bockenheim lieferten sich etwa 100 Anhänger eine Schlägerei, bei der es laut Polizei zu vier Verletzten und mehreren Festnahmen kam. Während des Spiels wurde im Darmstädter Block Pyrotechnik gezündet. Ansonsten blieb es weitgehend ruhig.

Das galt auch aus sportlicher Sicht für die Partie. Darmstadt (tief verteidigend und auf Konter lauernd) und Frankfurt (eine Lücke suchend, aber nicht findend) überboten sich gegenseitig in Sachen Harmlosigkeit. In der gesamten ersten Hälfte gab es nur zwei Ausnahmen: Ein Schuss von Darmstadts Peter Niemeyer senkte sich in der 34. Minute auf die Latte, und kurz vor der Pause wurde ein Schuss von Eintracht-Talent Mijat Gacinovic von D98-Kapitän Aytac Sulu geblockt. Für Aufregung sorgte noch ein verdächtiger Strafraum-Rempler von Eintrachts David Abraham an Niemeyer, doch der mögliche Elfmeterpfiff blieb aus.

Wer dachte, es ginge nicht mehr harmloser, sah sich nach dem Wiederanpfiff getäuscht. Nun blieben sogar die mäßig gefährlichen Abschlüsse weitgehend aus. Darmstadts Konter verpufften reihenweise, doch weil die Gäste hinterher sofort wieder mit zehn Feldspielern in Richtung eigenes Tor sprinteten, schaffte es auch Frankfurt nicht, Chancen zu kreieren. Doch die aufwändige Spielweise kostete Darmstadt Kraft. Die Folge: Je länger die Partie dauerte, desto überlegener wirkte Frankfurt.

In der 72. Minute hatte Rebic dann die erste Großchance der Partie, scheiterte aber an D98-Keeper Michael Esser. Bei der anschließenden Ecke foulte Alexander Milosevic Frankfurts Jesús Vallejo, den fälligen Strafstoß verwandelte Hasebe sicher. Kurz darauf rutschte Milosevic im Strafraum weg, sodass Alexander Meier für Rebic auflegen konnte, der aus kurzer Distanz für die Entscheidung sorgte. Kurz zuvor war Darmstadts spektakulärer Winterzugang Hamit Altintop eingewechselt worden. Für Impulse im Spiel nach vorne konnte er aber auch nicht sorgen.

Während Frankfurt sich damit in den Europacuprängen festgesetzt hat, werden die Aussichten auf den Klassenerhalt für Darmstadt immer düsterer. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte. Und die beiden kommenden Gegner heißen Dortmund und Hoffenheim.

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 2:0 (0:0)

1:0 Hasebe (74., Foulelfmeter)

2:0 Rebic (83.)

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka - Mascarell (88. Besuschkow), Hasebe - Gacinovic (85. Barkok), Rebic - Hrgota (75. Tarashaj), Meier. - Trainer: Kovac

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Milosevic, Sulu, Holland - Niemeyer (79. Altintop), Gondorf - Sam (62. Sirigu), Rosenthal, Heller - Boyd (68. Colak). - Trainer: Frings

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 51.000

Gelbe Karten: Gacinovic (4), Barkok - Heller, Niemeyer (4), Milosevic (4), Sulu (4)