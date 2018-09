Bundesliga Werner vergibt Slapstick-Chance, RB spielt remis in Frankfurt

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben sich zum Abschluss des vierten Spieltags 1:1 (1:0) getrennt - und verpassen damit beide den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Gelson Fernandes brachte die Eintracht zunächst in Führung (26. Minute), Emil Forsberg glich per Foulelfmeter aus (54.).

In der kuriosesten Szene des Spiels hätte Timo Werner den Leipziger Sieg perfekt machen können: Marcelo Saracchi brachte den Ball in die Mitte, Forsberg verlor ihn nach guter Annahme zunächst in zentraler Position im Strafraum und ging dabei zu Boden. Ihm fiel der Ball aber nochmals vor die Füße, über den Frankfurter Makoto Hasebe gelangte er zu Werner, der freistehend links am Tor vorbeischoss. Es wäre das 2:1 gewesen (71.).

Mitte der ersten Hälfte hatte Frankfurt die Führung erzielt, während sich Leipzigs Innenverteidiger Willy Orban außerhalb des Feldes behandeln lassen musste: Nach einer Flanke von Luka Jovic parierte Peter Gulasci den Kopfball von Sebastién Haller, aber Fernandes traf im Nachschuss (26.). In der Folge dominierte die Eintracht, Jovic (28.) und Fernandes (31.) scheiterten aber beide an Gulasci.

Nach der Pause war Leipzig das bessere Team. Konrad Laimer köpfte Filip Kostic an die Hand, den fälligen Strafstoß verwandelte Forsberg in die Mitte zum 1:1. Danach blieb Werners Fehlschuss aber lange die einzige klare Chance. Aber für Frankfurt vergab auch der eingewechselte Ante Rebic eine gute Chance, Gulasci parierte erneut. RB (fünf Punkte) ist nun Zehnter, die Eintracht (vier Punkte) liegt auf Rang 13.

Vor dem Spiel hatte es Ärger bei den Leipzigern gegeben: Trainer Ralf Rangnick strich Jean-Kévin Augustin und Nordi Mukiele aus dem Kader, weil sie vor dem desolaten Spiel in der Europa League gegen Red Bull Salzburg gegen vereinsinterne Auflagen verstoßen hatten: Während die Mannschaft sich bereits in der Kabine umzog, spielten beide noch mit dem Handy auf der Trainerbank - unmittelbar vor der Partie. Ab Montag sollen sie laut Rangnick wieder Teil des Profi-Kaders sein.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:1 (1:0)

1:0 Fernandes (26.)

1:1 Forsberg (54.)

Frankfurt: Trapp - da Costa, Abraham, Hasebe, Ndicka - de Guzman (73. Allan), Fernandes - Gacinovic, Kostic - Jovic (69. Rebic), Haller

Leipzig: Gulacsi - Laimer (90. Konaté), Upamecano, Orban, Saracchi (86. Halstenberg) - Kampl, Demme - Sabitzer, Forsberg (85. Ilsanker) - Poulsen, Timo Werner

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Abraham / -

Zuschauer: 40.000