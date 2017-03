Bundesliga Trostloses Unentschieden in Frankfurt

Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und der Hamburger SV 0:0 getrennt. Da die Nordrivalen Wolfsburg und Werder Bremen zuvor gewonnen hatten, haben die Hamburger jetzt einen Rückstand von zwei Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz. Frankfurt, die zweitschlechteste Mannschaft der Rückrunde, liegt inzwischen schon neun Punkte hinter Platz vier.

Bei Dauerregen sahen die Zuschauer in Frankfurt ein kampfbetontes Spiel, in dem beide Mannschaften oft auf lange Bälle setzten. In der ersten Hälfte musste kein Torhüter eine Parade zeigen, so harmlos waren die Angriffsbemühungen beider Teams. Allerdings hatte der HSV Glück, dass Branimir Hrgota zu Unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, als er frei vor René Adler auftauchte.

Nach der Pause wurden die bis dahin enttäuschenden Frankfurter stärker und kamen durch Ante Rebic zu einer ersten guten Torchance. Der Stürmer setzte seinen Kopfball nach Flanke von Timothy Chandler aber knapp über die Latte (51. Minute). Noch größer jedoch war die Gelegenheit, die sich Marco Russ 20 Minuten später bot. Der Eintracht-Kapitän, der erstmals seit seiner Krebserkrankung wieder in der Startelf stand, traf wenige Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig, nachdem ein Schuss von Michael Hector abgeblockt worden war.

Der HSV durfte sich bei Schiedsrichter Benjamin Cortus beschweren, als der ein Foul von David Abraham an Filip Kostic nicht mit Strafstoß ahndete. Es wäre die klarste Chance für die Hamburger in diesem trostlosen Spiel gewesen.

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 0:0

Eintracht Frankfurt: Hrádecky - Abraham, Russ (81. Tawatha), Hector - Chandler, Mascarell, Gacinovic, Oczipka - Fabián - Hrgota (84. Meier), Rebic (90. Blum)

Hamburger SV: Adler - Diekmeier, Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Sakai, Ekdal - Hunt (71. Müller), Holtby (60. Gregoritsch), Kostic - Wood (90. Lasogga)

Gelbe Karten: Mascarell / Jung

Schiedsrichter: Cortus

Zuschauer: 51.500