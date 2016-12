Bundesliga Frankfurt verpasst Sprung auf Platz drei

Zum Auftakt des 14. Bundesliga-Spieltags haben Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim 0:0 unentschieden gespielt. Damit haben immerhin die positiven Serien beider Teams weiter Bestand: Frankfurt hat seit nunmehr acht Spielen keine Niederlage mehr hinnehmen müssen, die TSG bleibt weiter ungeschlagen in der aktuellen Spielzeit.

Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann wechselte nach dem 4:0-Sieg gegen Köln nur auf einer Position. Sebastian Rudy fehlte wegen einer Rippenprellung, für ihn begann Lukas Rupp im Mittelfeld. Nach einer intensiven Anfangsphase mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten tauchten die Hausherren erstmals gefährlich im Hoffenheimer Strafraum auf. Haris Seferovic hatte sich am rechten Flügel durchgesetzt, seine Hereingabe nahm Alexander Meier volley, doch TSG-Schlussmann Oliver Baumann stand richtig und konnte den Abschluss aus wenigen Metern parieren (16. Minute). Kurz darauf war Baumann wieder zur Stelle, als er einen Aufsetzer von Omar Mascarell aus der Distanz zur Ecke klären konnte (25.).

Vor dem Pausenpfiff traf Frankfurts Marco Fabián dann die falsche Entscheidung und suchte aus rund 25 Metern den Abschluss, anstatt den besser postierten Meier zu bedienen. Der Versuch des Mexikaners, der nach abgesessener Gelbsperre wieder mitwirken durfte, flog deutlich über das Hoffenheimer Gehäuse (40.). Meier scheiterte zwei Minuten später mit einem Schuss aus der Drehung abermals am aufmerksamem TSG-Keeper (42.).

Die Gäste aus Sinsheim vergaben im ersten Durchgang ihrerseits zwei Gelegenheiten zur Führung. Verteidiger Benjamin Hübner, Sohn von Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner, verlängerte einen Eckball auf Niklas Süle, der den Ball anschließend per Kopf nicht auf das Frankfurter Gehäuse bringen konnte, obwohl er am langen Pfosten vollkommen frei gestanden hatte (18.). Knappe 20 Minuten später traf Jeremy Toljan nach einem Doppelpass mit Rupp per Volleyabnahme aus spitzem Winkel lediglich das Außennetz (36.).

Mehr Aufregung entfachten hingegen zwei Szenen, die Schiedsrichter Christian Dingert und sein Gespann falsch bewerteten. In der 33. Minute übersah der Unparteiische einen absichtlichen Ellbogenschlag des Ex-Hoffenheimers David Abraham an der Seitenlinie gegen Sandro Wagner und auch bei einem hohen Bein von Hoffenheims Eugen Polanski gegen Abraham im Strafraum auf der Gegenseite blieb die Pfeife des Referees fälschlicherweise stumm (42.).

Frankfurt kann leichte Vorteile nicht in Tore ummünzen

Nach dem Seitenwechsel ergab sich ein ähnliches Bild: Viele Fouls und Unzulänglichkeiten im Passspiel führten dazu, dass lange kaum konstruktiver Spielfluss aufkam. Dennoch konnte sich Frankfurt in der Folge mehr Spielanteile sichern - auch wenn das Team von Trainer Niko Kovac daraus letztlich keinen Profit schlagen konnte.

Immerhin gelang es der Eintracht, das Geschehen zusehends vor den Hoffenheimer Strafraum zu verlagern. Ein abgefälschter Schlenzer des eingewechselten Ante Rebic flog knapp am Gehäuse der TSG vorbei (71.). Hoffenheim wartete darauf, nach eigenen Ballgewinnen gegen die aufgerückten Frankfurter zu kontern. Doch die Eintracht tat der TSG nur selten den Gefallen. Und wenn sie doch einmal ungeordnet stand, nutzte sie Foulspiele um die Umschaltaktionen der Gäste zu unterbrechen.

Die chancenarme Partie endete folgerichtig torlos. In der Schlussphase handelte sich Frankfurts Timothy Chandler noch eine strittige Rote Karte ein, nachdem er im Rahmen einer Rudelbildung Wagner an den Hals gefasst hatte (82.).

Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 0:0

Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, Vallejo - Mascarell, Huszti (85. Hector) - Chandler, Oczipka - Fabián (90.+3 Gacinovic) - Seferovic (61. Rebic), Meier

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Polanski (84. Schwegler) - Kaderabek (73. Zuber), Rupp, Amiri, Toljan - Wagner, Kramaric (60. Uth)

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 47.000

Gelbe Karten: Fabian (6), Chandler (3), Mascarell (6), Oczipka (3), Rebic (2) - Polanski, Uth (3), Wagner (3)

Rote Karte: Chandler nach einer Tätlichkeit (82.)