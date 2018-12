Elf Pflichtspiele in Folge war Eintracht Frankfurt zuletzt ohne Niederlage geblieben, zehn Partien davon hatte der Klub gewonnen. Jetzt aber hat das Team von Trainer Adi Hütter erstmals wieder ein Spiel verloren. Die Eintracht unterlag dem VfL Wolfsburg zu Hause 1:2 (0:1). Admir Mehmedi (31. Minute) und Daniel Ginczek (69.) erzielten die Tore für die Gäste, Luka Jovic traf für Frankfurt. Der VfL hat damit erstmals seit dem ersten und zweiten Spieltag zwei Spiele hintereinander gewonnen - weil sein Konterspiel funktionierte.

Frankfurt war zunächst die gefährlichere Mannschaft, zeigte sich aber zunehmend anfällig bei Gegenangriffen. So fiel auch die Wolfsburger Führung. Die Eintracht verlor nach eigenem Einwurf leichtfertig den Ball. Sekunden später spielte Daniel Ginczek auf Mehmedi, der in die rechte Ecke abschloss (31.).

Beim zweiten Tor ein ähnliches Bild: Mijat Gacinovic versprang tief in der eigenen Hälfte der Ball. Wolfsburg reagierte nach der Balleroberung erneut schnell und Ginczek verwerte die präzise Flanke von Elvis Rexhbecaj zum 2:0 (69.)

ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX Kevin Trapp

In der ersten Frankfurter Drangphase hatte der VfL allerdings gleich zweimal Glück gehabt. Erst revidierte der Videoassistent eine Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann. Das Foul von William an Ante Rebic hatte ganz knapp außerhalb des Strafraums stattgefunden (10.). Dann traf Jonathan de Guzmán nur den Pfosten (14.). Auf der Gegenseite scheiterte aber auch Wout Weghörst am Aluminium, als er kurz vor dem Führungstreffer an die Latte schoss (27.)

Auch in der zweiten Hälfte war Frankfurt offensiver, drängte auf den Ausgleich. Und die Eintracht forderte erneut einen Elfmeter, als Robin Knoche eine Rebic-Hereingabe im Fallen mit dem Arm stoppte. Wieder gab es keinen Strafstoß - und wieder nutzte Wolfsburg anschließend einen Frankfurter Fehler zum Tor. Der Eintracht gelang in der Folge nur noch der Anschlusstreffer durch Jovic in Folge eines Freistoßes (87.).

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)

0:1 Mehmedi (31.)

0:2 Ginczek (69.)

1:2 Jovic (87.)

Frankfurt: Trapp - Russ, Hasebe, Ndicka - de Guzmán (63. Willems), Fernandes (63. Gacinovic) - da Costa, Kostic - Rebic - Haller, Jovic

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold - Gerhardt, Rexhbecaj (90.+3 Steffen) - Mehmedi (90. Guilavogui) - Ginczek (83. Uduokhai), Weghörst

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: Trapp, Fernandes, Russ / Brooks, Weghörst, Pervan, Roussillon, Rexhbecaj, Gerhardt

Zuschauer: 45.000