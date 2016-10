Fünf Patzer vom Punkt Historisch schlecht

So schlecht haben die Elfmeterschützen in der Bundesliga-Geschichte noch nie an einem Wochenende gezielt. Leipzigs Emil Forsberg vergab zum Abschluss des siebten Spieltages im Spiel beim VfL Wolfsburg bereits den fünften Strafstoß.

Damit war der Negativ-Rekord perfekt: So viele verschossene Elfmeter gab es in der Bundesliga-Historie bislang noch nie an einem Spieltag.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels war von neun Elfmetern und fünf Fehlschüssen die Rede. Wir haben uns verzählt: Insgesamt gaben die Schiedsrichter sogar zehn Elfmeter, von denen fünf nicht verwandelt wurden. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.