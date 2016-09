Dortmunds Niederlage in Leipzig Der BVB lernt sich kennen

Wenn Borussia Dortmund verliert, was in der Vorsaison nicht sehr häufig vorkam, hört man Thomas Tuchel anschließend besonders gerne zu. Der BVB-Trainer ist einer, der auch mal etwas Überraschendes zu sagen hat - gerade dann, wenn sein Team einmal nicht überzeugt hat. Nach der 0:1-Niederlage bei RB Leipzig wirkte er gar nicht enttäuscht, wie man hätte erwarten können, sondern sagte stattdessen: "Wir brauchen genau solche Stresssituationen."

Für echten Stress ist es nach der ersten Saisonniederlage bereits am zweiten Spieltag tatsächlich noch zu früh. Für Krisenszenarien erst recht. Es ist nicht mehr und nicht weniger als lediglich eine verlorene Bundesliga-Partie in der Anfangsphase der Saison.

Allerdings offenbarte dieses Spiel, wie sehr sich der Vizemeister des Vorjahres derzeit im Umbruch befindet. Und dass es dauern kann, bis sich diese Mannschaft wirklich gefunden hat.

"Wir sind noch dabei, uns kennenzulernen", nennt Tuchel das. Und das ist ein Satz, den man dem Trainer durchaus abnehmen darf. In Leipzig spielte der BVB mit vier Neuzugängen in der Startelf: einem neuen Abwehrchef, einem neuen Mittelfeldstrategen und zwei neuen Offensivkräften. Die 90 Minuten von Leipzig machten deutlich, dass Integration auch bei Fußballmannschaften Zeit braucht.

Der Verein sucht noch seine Mitte

Der BVB hat nach den Abgängen von Mats Hummels, Henrich Mchitarjan und Ilkay Gündogan seine neue Statik, seine neue Mitte noch nicht gefunden. Vieles wirkte in Leipzig fahrig, wenig eingespielt, unkonzentriert. Davon ließen sich allerdings auch Spieler anstecken, die ihren Platz im Team eigentlich schon gefunden haben. Außenverteidiger Marcel Schmelzer produzierte ungewöhnlich viele Fehler, und im Mittelfeld machte Julian Weigl vielleicht sein schlechtestes Spiel, seit er beim BVB ist. Der 21-Jährige hat eine überragende Debütsaison in Dortmund gehabt, ballsicher, souverän, übersichtlich, bei ihm hatte man das Gefühl, er weiß immer, was mit dem Ball zu tun ist. Von all dem war am Samstag nichts zu spüren.

"Man hatte nie das Gefühl, dass wir dominant sein können", fasste Tuchel zusammen. Was allerdings auch am Gegner lag. Die Leipziger stürzten sich mit brachialer Leidenschaft in ihr erstes Bundesliga-Heimspiel, sie rannten, grätschten und kämpften als ginge es um ihr Leben. Das späte 1:0 in der 90. Minute durch den eingewechselten Naby Keita durfte man als gerechte Belohnung betrachten. "Einen schöneren Beginn als diesen Abend kann man sich wohl nicht vorstellen", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl.

Aufopferungsvoll habe sein Team gekämpft, fand Hasenhüttl das angemessene Adjektiv. Aufopferungsvoll - ein Wort, das so gar nicht in die Schublade des Plastikklubs von Red Bulls Gnaden zu passen scheint. Aber wie die Leipziger bei ihrer Heimpremiere rackerten und bis zur letzten Minuten auf Sieg spielten, das verdiente Respekt.

Mario Götze konnte endlich wieder überzeugen

Tuchel glaubte zwar auch, dass sein BVB "mit der nötigen Einstellung" dagegen gehalten habe - dennoch ließen sich die Schürrles und Castros von den robusten Gastgebern den Schneid abkaufen. Es gehörte zu den Fußnoten des Abends, dass beim BVB ausgerechnet einer die meisten Akzente setzte, der beim Thema Kommerz und Künstlichkeit in den vergangenen Monaten am meisten Kritik abbekam. Mario Götze stand erstmals nach seiner Rückkehr in der Startelf, versuchte sich an ein paar Pirouetten im Angriff, wagte sich in die Dribblings und stellte damit den Fixstern in der Dortmunder Offensive, Pierre-Emerick Aubameyang, klar in den Schatten.

Effektiv war allerdings auch er nicht, die Dortmunder brachten es in 90 Minuten gerade einmal auf einen Torschuss. Und das gegen ein Team, das mit zehn Zweitligaspielern der Vorsaison in der Startformation die Partie aufgenommen hatte. Bei aller Hysterie, mit der das Thema RB Leipzig diskutiert wird, wird ja gerne vergessen, dass es sich mit Verlaub immer noch um einen Bundesliga-Aufsteiger handelt - mit Spielern wie Kapitän Dominik Kaiser, der zuvor mal zehn Bundesligaspiele für Hoffenheim absolviert hat, oder Diego Demme, der beim SC Paderborn die Niederungen des Fußballs kennenlernte.

Tuchel hatte daher für den Gegner zwar auch viel Lob übrig, "aber Angst vor einer Konkurrenz des RB Leipzig haben wir nicht". Noch spielt der BVB in einer ganz anderen Dimension, am Mittwoch wartet Legia Warschau in der Champions League (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). RB will sehr gerne da irgendwann einmal hin, aber bis dahin ist es ein langer Weg. "Wahrscheinlich ist es sogar ziemlich schwierig, zu registrieren, dass man kleine Schritte voran machen muss", gab Tuchel den Leipzigern noch mit auf diesen Weg. Und Ralph Hasenhüttl kam dabei aus dem heftigen Kopfnicken gar nicht mehr heraus.

Auf Augenhöhe sind diese beiden Teams noch nicht. Aber das heißt überhaupt nicht, dass der Außenseiter nicht auch mal den Favoriten schlagen kann.

