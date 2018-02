Bundesliga BVB siegt bei Reus-Comeback gegen Hamburg

Borussia Dortmund - Hamburger SV 2:0 (0:0)

Der Hamburger SV hat in Dortmund die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Bernd Hollerbach hinnehmen müssen. Für den BVB traf erneut der neue Stürmer Michy Batshuayi (49. Minute), Mario Götze besorgte den späten Endstand (90.+2). Dortmund steht nach dem Erfolg auf Platz drei der Tabelle und freut sich über das gelungene Comeback von Marco Reus, der direkt in der Startelf stand. Der HSV spielte gut, konnte aber keine Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 0:2 (0:1)

Hertha BSC hat sein Auswärtsspiel in Leverkusen 2:0 gewonnen. Die Gastgeber waren spielerisch dominant, die Gäste nutzten jedoch ihre Chancen konsequenter. Kurz vor der Halbzeit brachte Valentino Lazaro (43.) Berlin in Führung, Salomon Kalou (58.) legte im zweiten Durchgang nach. Hertha bleibt auch nach dem Sieg im Mittelfeld der Tabelle, Leverkusen verliert Boden im Kampf um die internationalen Plätze.

TSG 1899 Hoffenheim - Mainz 05 4:2 (1:1)

In Hoffenheim konnte Mainz die desolate Leistung im DFB-Pokal nicht wettmachen: Die TSG ging durch ein Tor von Adam Szalai verdient in Führung (27.). Der Ausgleich fiel nur 100 Sekunden später, als Emil Berggreen nach Daniel Brosinkskis Freistoßflanke per Kopf traf (28.). In der zweiten Hälfte machte Hoffenheim weiter Druck und erhöhte durch das zweite Tor von Szalai (27.) sowie durch einen Doppelpack von Andrej Kramaric (67., 74.). Im Anschluss konnte Hoffenheims Keeper Oliver Baumann zwar ein Eigentor von Serge Gnabry verhindern, nicht aber den Abstauber von Emil Berggreen (80.). Mainz bleibt damit auf Tabellenplatz 16.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 4:2 (1:0)

Der FC Köln hat im Abstiegskampf in der Partie gegen Frankfurt wichtige Punkte liegengelassen: Die Frankfurter nutzten ihre Dominanz und gingen früh in Führung. Luka Jovic legte den Ball quer zu Ante Rebic, dieser revanchierte sich mit seinem fünften Saisontor (15.). In der zweiten Hälfte glich Köln durch einen Foulelfmeter aus. Nach dem Videobeweis entschied Schiedsrichter Daniel Siebert auf Strafstoß. Der gefoulte Simon Terodde traf selbst (57.). Lange währte die Freude auf Kölner Seite jedoch nicht. Frankfurt legte dreifach nach: Nach Marco Russ (59.) und Simon Falette (65.) machte Marius Wolf, der die beiden vorherigen Treffer vorbereite, den vierten Treffer selbst (67.). Auch das Ehrentor von Simon Terodde (74.) konnte das Spiel nicht mehr drehen. Köln verliert damit die Chance, den Anschluss auf den vorletzten Hamburger SV zu verringern und hat weiterhin vier Punkte Rückstand.

Hannover 96 - SC Freiburg 2:1 (1:0)

Hannover 96 hat sein Heimspiel gegen den SC Freiburg gewonnen. Die Gastgeber nutzten ihre starke Anfangsphase und gingen durch Waldemar Anton (28.) in Führung. Nach der Pause besorgte Felix Klaus (54.) das 2:0. Danach wurden die Niedersachsen nachlässig und Freiburg kam in der 88. Minute durch das Tor von Manuel Gulde noch mal ran. Es reichte aber nicht für mehr und so konnten sich die Breisgauer nicht weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Hannover hingegen kann in Richtung der europäischen Plätze schauen.