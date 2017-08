Probleme bei Bundesliga-Übertragung Eurosport verspricht Wiedergutmachung

Der HSV erobert die Tabellenspitze und nur wenige Fußballfans in Deutschland können es sehen - so passiert am Freitagabend, als der Eurosport Player für zahlreiche Kunden ausfiel. Der Sender will das entschädigen: "Wir verstehen euren Ärger und die Enttäuschung und werden uns eine Wiedergutmachung einfallen lassen, die wir euch in den kommenden Tagen kommunizieren", teilte Eurosport über Twitter mit.

Die Ursache der technischen Panne ist aber weiter unklar. Am Freitag hatten viele Fußballfans bei der Übertragung des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV Probleme mit dem Eurosportplayer und sahen eine Fehlermeldung. Es war das erste Spiel, das ausschließlich mit dem kostenpflichtigen Player via Internet zu empfangen war. (Hier lesen Sie, wie Sie die neue Saison im TV verfolgen können.)

Fans müssen für die Live-Übertragung von 45 Spielen aktuell 29,99 Euro bezahlen. In dem Paket sind 30 Erstliga-Spiele am Freitag, fünf Spiele am Sonntag (13.30 Uhr), fünf am Montag (20.30 Uhr) und alle Relegationspartien sowie der Supercup enthalten.

Ein Sprecher des Senders hatte schon während der Übertragung gesagt: "Es gibt Probleme, das ist uns bekannt. Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, diese zu beheben."

In sozialen Netzwerken empörten sich unter dem Hashtag #Eurosportplayer viele Nutzer über schwarze Bildschirme statt Tore. Eurosport twitterte schon dann eine Entschuldigung: "Liebe Fußballfans, es tut uns leid (...)." Manche Kunden nahmen es allerdings auch mit Humor. Die Folge: viele lustige Reaktionen auf Twitter.