Von

Zugegeben: Für einen Düsseldorfer Sieg in München fehlt mir jegliche Fantasie. Da kann Franck Ribéry noch so aggressiv auftreten, so viel Unruhe kann er gar nicht produzieren - und da können die Düsseldorfer noch so hoch gegen erschreckend schwache Berliner gewinnen. Die einzigen Düsseldorfer Hoffnungen dürften auf Oliver Kahns ehemals designierten Nachfolger, Michael Rensing, liegen. Womöglich hält er das Spiel in der ersten Hälfte offen. Die Bayern gewinnen klar.