Stimmung

Bremen an die Wand gespielt, Chancen für vier Spiele vergeben (I'm looking at you, Lucas Höler), um kurz vor Schluss das Zittern zu bekommen und in der Nachspielzeit beim Betteln um den Ausgleich endlich erhört zu werden. Die starke Leistung sollte aber Grund genug sein, die Brust nicht schmal werden zu lassen.