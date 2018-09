Form

Der nächste Hammer steht an – und immer noch steht Nagelsmann kaum mehr als eine Stammelf zur Verfügung. Und gegen eine eher spielerisch agierende Mannschaft wie Dortmund gibt es wenig Grund, an ihr etwas zu ändern. Wird aber so langsam eine Kraftfrage. Gut, dass sich das Lazarett so langsam lichtet - und wir schnell wieder in die Spur kommen.