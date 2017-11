Bundesliga-Vorschau der Fan-Experten "Der VfL ist offiziell unschlagbar!"

Christian Prechtl

Christian Prechtl geht seit 1977 ins Neckarstadion. Er ist Mitglied, Dauerkarteninhaber und Fan des VfB Stuttgart. In seinem Blog By the way schreibt er wöchentlich über seinen Verein. Er spricht auf Mitgliederversammlungen und geriet auch schon in juristische Auseinandersetzungen mit dem VfB. Bei der Wahl zum Fußball-Blog des Jahres 2016 der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur wurde er für die Shortlist nominiert. Prechtl ist verheiratet und hat drei Kinder.