Bundesliga-Vorschau "Werder Bremen, bitte stoppe unser Scooter-Trauma"

Motivation

Herthas Marketingabteilung will aus diesem Duell gerne eins mit Rivalität machen - die gibt es aber nicht. Wenigstens haben die Berliner dieses Mal auf eine peinliche Plakataktion verzichtet ("Auf Berlin kommt Großes zu, aber am 14.10. erstmal Gelsenkirchen"). Die ging beim Hinspiel (0:2) auch mächtig in die Hose. Anyway, Schalke will Platz zwei erobern.