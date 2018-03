Bundesliga-Vorschau der Fan-Experten "Wer soll diesen HSV zukünftig ersetzen?"

Gefühlslage

Die nächsten beiden Spiele entscheiden, ob der FCA dran bleibt an den internationalen Plätzen - oder ob er sich in die Verlosung um den Relegationsplatz einmischt. Gegner Hannover beschäftigt sich in Moment mit sich selbst, da könnte und sollte man selbst in der Notbesetzung was mitnehmen.