Bundesliga-Vorschau Bitte seid die Spielverderber!

Von

Vom Prestigeduell auf Augenhöhe ist nur noch wenig übrig, die Bayern stehen in der Bundesliga 18 Punkte vor dem BVB. Immerhin: So deutlich wie in der Tabelle geht das Spiel am Samstag nicht aus. Die Bayern-Profis sind in Gedanken bereits in Sevilla, schlagen den BVB aber trotzdem.