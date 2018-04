Bundesliga-Vorschau "Jetzt haben wir die Erlaubnis für den Abstieg"

Form

Die deutlichen Niederlagen gegen Leverkusen und Marseille waren heftige Tiefschläge. Die zweite Hälfte in Bremen machte aber wieder Mut für die letzten vier Spiele. Es bleibt dabei, dass man in dieser Saison nie so richtig weiß, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Nimmt man das Werder-Spiel als Maßstab, könnte es wieder in eine positive Richtung gehen.