Bundesliga-Vorschau "Die Bank - das hat Ulreich nicht verdient"

Gefühlslage

Ach, mal ehrlich, eigentlich wäre es gut, wenn diese Saison mal endlich vorbei ist. Alle Freude am Team, am (fast feststehenden) Klassenerhalt, an einer Saison ohne Spiele in Sandhausen, schmeckt schal bei all den Querelen im Verein. Jetzt noch zwei Spielen lang okay aussehen und dann eine neue Saison mit Friede, Freude, Eierkuchen. Okay?