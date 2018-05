Bundesliga-Vorschau "Und dann kommt die Nachricht, dass Wolfsburg führt"

Motivation

Die Messe ist gelesen, der 1. FC Köln zum sechsten Mal abgestiegen. Endlich steht also fest, was eh alle wussten. Das einzig Gute daran: Am letzten Spieltag können wir nur gewinnen! Schlagen wir Wolfsburg, schießen wir vielleicht einen Retortenklub in die zweite Liga. Verlieren wir, beschert uns das erneut eine Auswärtstour zum HSV in der kommenden Zweitligasaison. Gibt schlimmere Aussichten.