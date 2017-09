Bundesliga-Vorschau Wer gewinnt? Das sagen unsere Fan-Experten

Kristell Gnahm

Augsburg-Anhängerin seit 2006. Seitdem pilgere ich regelmäßig ins Augsburger Rosenaustadion wo der FC Augsburg seinen Weg nach oben begonnen hatte. Zunächst durchlitt ich mit dem Team drohende Abstiege zurück in die dritte Liga und Trainer wie Holger Fach. Dann kam Jos Luhukay, ein neues Stadion und der Aufstieg in die erste Bundesliga. Ich war sicher, mit dem FCA alles erreicht zu haben, aber Markus Weinzierl strafte mich Lügen. Sascha Mölders schoss uns zum 1:0 Heimsieg gegen den FC Bayern, Raul Bobadilla ein Jahr später in die Europa League, wo uns #keineSau etwas zutraute. Kurzum, der FCA und ich, das ist eine ganz große Liebe. Oft taumeln wir am Abgrund der Ansehnlichkeit Richtung Abstieg, aber mit dem Herzensverein ist es eben wie in der Ehe: In guten wie in schlechten Zeiten.

Twitter: @Kristaldo1907 Blog: WER FCA SAGT... Podcast: Auf die Zirbelnuss - Der FCA Talk, @MSRZirbelnuss und https://www.facebook.com/AufDieZirbelnuss