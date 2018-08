Form

Für SC-Fans ist es eine ungewohnt ruhige Endphase der Transferzeit. Mit Heintz, Waldschmidt, Gondorf standen drei Neuzugänge bereits in Cottbus in der Startelf und Söyüncü ist nun für Leicester City im Einsatz. Eventuell kommt noch ein Spieler für die offensive Außenbahn. Ungewöhnlich für den SC: Alle Spieler in der Startelf am Samstag werden wohl einen deutschen Pass haben.