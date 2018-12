Bundesliga-Fan-Experten "Und jetzt alle: Europas beste Mannschaft - Eintraaacht!"

Von

Zehn Punkte mehr hat Wolfsburg in der Hinrunde gesammelt. Das war so nicht unbedingt zu erwarten, stand der VfL in den vergangenen beiden Jahren doch jeweils in der Relegation. Diesem Platz nähert sich nun Augsburg nach sieben sieglosen Spielen immer weiter an. Lobenswert: Diskussionen um Trainer Manuel Baum gibt es beim FCA nicht. Das ändert sich auch nicht nach dem nächsten Remis.