Der FC Augsburg hat die schlechteste Quote bei Freitagsspielen von allen 18 Bundesligisten. Von 19 Partien wurde nur ein einziges gewonnen. Und dass ein zweites Mal so eine nette Story erzählt wird wie beim Hinspiel, als Mario Götzes kleiner Bruder Felix kurz vor Schluss für den FCA zum 1:1 ausglich, ist unwahrscheinlich. Deshalb: Sieg FC Bayern - mit einem Tor von Robert Lewandowski. Gegen keinen Klub traf der Pole öfter in der Bundesliga (18 Treffer in 13 Partien gegen den FCA).