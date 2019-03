Gefühlslage

The trend is not our friend: Frankfurt hat einen wuchtigen Sturm, wir nur noch einen gesunden Verteidiger - und so viele Optionen nicht, es muss also viel investiert werden. Damit die Rendite stimmt, ist von Nagelsmann mehr Kreativität nötig als im Controlling der Deutschen Bank. Er wird schon die richtigen Orders platzieren. (Analystenempfehlung: Call.)