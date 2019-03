Form

Inzwischen haben wir wieder mehr als einen Rumpfkader, wenn auch noch keinen Trumpfkader. Die wenigsten Spieler sind hunderprozentig fit, aber diese Defizite in der Aufstellung lassen sich durch 120 Prozent in der Einstellung kompensieren. Zudem müsste das Plus an Optionen in der Defensive (Hübner, Adams, Kaderabek) für mehr Stabilität hinten (Ecken) und Variabilität vorne (Ecken) sorgen.