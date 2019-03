Von

Mainz ist in Bremen seit fünf Spielen ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Eine solche Serie an der Weser hat aktuell kein anderer Bundesligist. Aber weil sich Werders Stürmer Max Kruse gerade in Topform befindet (vier Tore in den vergangenen drei Partien), Bremen in der Rückrunde noch ungeschlagen ist und überhaupt in jeder einzelnen Bundesligapartie dieser Spielzeit getroffen hat (was in den fünf europäischen Topligen sonst nur Paris Saint-Germain gelungen ist), wird es diesmal einen Werder-Sieg geben.