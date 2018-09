Glaubt man Bochums Trainer Robin Dutt, gibt es einen einfachen Grund für die bundesweiten Fanproteste: Die Fans von Dynamo Dresden wollten den VfL Bochum schwächen.

Das sagte Dutt zumindest, als er nach dem Zweitligaspiel zwischen Bochum und Dynamo, das die Gäste aus Dresden 1:0 gewonnen hatten, zu dem 18-minütigen Stimmungsboykott der Fans in den Stadion befragt wurde.

Dutt hatte eine klare Meinung. "Gerade in einer Phase, wo du so schlecht spielst wie wir, wäre natürlich ein Publikum von der Tribüne ganz hilfreich gewesen. Ich glaube, die Dresdner Fans waren die in der Fanszene, die das initiiert haben. Das ist natürlich sehr clever von Dresden, das bei einem Auswärtsspiel zu initiieren."

Ist also alles nur eine geschickt geplante Aktion der Dynamo-Fans, ausgerechnet bei einem Auswärtsspiel in Bochum für einen bundesweiten Stimmungsboykott zu sorgen, damit die Heimmannschaft weniger Unterstützung von den Rängen bekommt? Und dafür auch noch (fast) alle anderen Fanszenen ebenfalls zu gewinnen? Das ist schon sehr viel Verschwörungstheorie.

Worum es bei den Protesten geht

Tatsächlich geht es bei den Protesten um etwas anderes. Man wolle "zeigen, dass die große Masse an Fans nicht damit einverstanden ist, was einige wenige Funktionäre mit unserem geliebten Fußball veranstalten", hieß es in der Mitteilung des Zusammenschlusses "Fanszenen Deutschland" zum Protest. "Zeigt denen da oben, dass die Fans in den Stadien nicht gewillt sind, immer neue Auswüchse der Kommerzialisierung und Entfremdung in Kauf zu nehmen!"

Der Konflikt zwischen Fans und Verbänden schwelt schon seit Jahren. Es kam auch schon einmal zu einem Stimmungsboykott: 2012 schwiegen die Fans in den Kurven deutschlandweit zwölf Minuten und zwölf Sekunden lang, damals aus Protest gegen ein neues Sicherheitskonzept der DFL. Diesmal sind sie die ersten 18 Minuten und 30 Sekunden still - Hinweis auf die Fan-unfreundliche Anstoßzeit von 18.30 Uhr in der englischen Woche.

DPA Proteste auch am Böllenfalltor in Darmstadt

In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Situation für Fans in den Stadien noch eher verschlechtert als verbessert. Der DFB machte zwar einen Schritt auf die Fans zu und will vorerst keine Kollektivstrafen mehr aussprechen und die Freigabe von Fanutensilien voranbringen. Doch Fans bezweifeln, dass die Verbände es damit wirklich ernst meinen. Im August kündigten die Fanszenen den Dialog mit DFB und DFL auf. Auch in der vergangenen Saison gab es bereits bundesweite Protestaktionen.

Die Streitthemen zwischen Fans und Verbänden sind nicht neu, die Punkte wurden schon oft genannt und diskutiert: die Einführung von Montagsspielen, eine zunehmende Zerstückelung der Spieltage, ein von Fans als ungerecht und intransparent empfundenes Strafensystem, die Diskussion um die 50+1-RegeI, Ideen wie Chinas U20 in der Regionalliga oder die als unzureichend empfundene Aufklärung der Affäre um die WM 2006. Andere, grundsätzliche Streitthemen wie der Einsatz von Pyrotechnik sind da noch gar nicht inbegriffen.

Protest hat eine neue Qualität

Für die Zerstückelung der Ansetzungen ist der gewählte Protestspieltag ein gutes Beispiel: HSV-Fans müssen an einem Donnerstag 600 Kilometer nach Fürth reisen, Dresden-Fans an einem Dienstag 500 Kilometer nach Bochum, Hoffenheim-Fans 470 nach Hannover und Anhänger des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga dieselbe Distanz nach Braunschweig. Auch Zwickauer-Fans müssen für das Spiel bei Uerdingen 530 Kilometer anreisen - und die Distanz wie alle anderen in der Nacht wieder zurück. In der Bundesliga wird in den englischen Wochen seit vergangener Saison zum Teil auch schon um 18.30 Uhr gespielt. Eine weitere neue Anstoßzeit, die in den Spielplan eingeschleust wurde.

Das Neue an der jetzigen Situation ist die anstehende Entscheidung über die Vergabe der EM 2024. Die Bewerbung hat für den DFB Priorität, wurde sogar zum "Leuchtturmprojekt" ausgerufen. Aus Angst vor Fanprotesten im Vorfeld der EM-Entscheidung, die ein schlechtes Licht auf die deutsche Bewerbung werfen könnten, ließ DFB-Präsident Reinhard Grindel sogar ein Länderspiel von Frankfurt nach Sinsheim verlegen. Gegen die EM-Bewerbung machten die Fanszenen am vergangenen Spieltag mobil und imitierten das DFB-Motto "United by Football" mit Spruchbändern der Aufschrift "United By Money. Korrupt im Herzen Europas."

Der Stimmungsboykott ist eine stärkere Stufe des Protests. Was sagt Dutt dazu? "So ein Protest hat einfach im Stadion nichts zu suchen." Auch Fritz Keller, der Präsident des SC Freiburg, kommentierte: "Man hat gesehen, dass wir die Unterstützung brauchen. Fans müssen überlegen, was sie machen, ob sie damit dem eigenen Klub schaden."

Sätze, die zeigen, welche Vorstellungen und Erwartungen Spitzenpersonen des deutschen Fußballs von den Fans in den Stadien haben: Sie sollen Stimmung machen und sich ansonsten still verhalten. Doch das funktioniert nicht mehr. "Ihr werdet von uns hören", teilten Fans den Verbänden zu Saisonbeginn auf Spruchbändern mit. Der Stimmungsboykott dürfte nicht die letzte Aktion gewesen sein.