Bundesliga Augsburg auch im neunten Jahr erstklassig

Der FC Augsburg spielt auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg des FCA gegen Mainz 05 steht der Klassenerhalt für das Team von Manuel Baum auch rechnerisch fest. Michael Gregoritsch erzielte das 1:0 in der 29. Minute. In der Nachspielzeit schloss Alfred Finnbogason einen Konter zum 2:0 ab. Mainz bleibt punktgleich mit Wolfsburg und Freiburg im Dreikampf gegen den Abstieg.

In einem mäßigen Bundesligaspiel fiel der Augsburger Führungstreffer nach einem Angriff über die rechte Seite. Marco Richter brachte den Ball auf Finnbogason. Der Stürmer zog fünf Gegenspieler auf sich und befreite sich mit einem Heberpass auf Gregoritsch. Der schob den Ball überlegt in die rechte Ecke.

Kurz nach der Pause hatte Finnbogason die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Aber er scheiterte nach Pass von Richter an Torwart René Adler. Das 2:0 fiel dann erst in der Nachspielzeit. Während der Mainzer Keeper René Adler mit nach vorne geeilt war, fuhr der FCA einen Konter, den Finnbogason nach einigem Gestocher erfolgreich abschloss. Das reicht für die neunte Bundesligaspielzeit in Folge für den FCA. Mainz hingegen wird vermutlich bis zum Saisonende zittern müssen: Die nächsten Gegner heißen Leipzig (A), Dortmund (H) und Bremen (A).

FC Augsburg - Mainz 05 2:0 (1:0)

1:0 Gregoritsch (29.)

2:0 Finnbogason (90.)

FC Augsburg: Hitz - Schmid, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Khedira, Gregoritsch (83. Córdova), Koo (62. Janker) - Richter (73. Heller), Finnbogason, Caiuby

Mainz 05: Adler - Donati (79. Muto), Gbamin, Hack, Diallo - Serdar, de Jong, Latza (67. Maxim) - Öztunali, Quaison (61. Ujah), de Blasis

Gelbe Karten: Max, Gouweleeuw, Caiuby, Finnbogason / Maxim

Schiedsrichter: Willenborg

Zuschauer: 27.110