Bundesliga Leipzig verpasst Sieg in Augsburg

Aufsteiger RB Leipzig hat in Augsburg den dritten Bundesliga-Sieg in Serie verpasst. Nach dem 2:2 (1:1)-Remis beim FCA verkürzen die Leipziger den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern vorerst, die Münchner können am Samstag mit einem Sieg beim 1. FC Köln (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) aber auf sieben Zähler davonziehen. Augsburg steht nach dem Unentschieden auf Platz zwölf und hat nun acht Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz.

Augsburg ging durch Konstantinos Stafylidis in Führung (19. Minute), Leipzig drehte das Spiel allerdings durch die Tore von Timo Werner (25.) und Marvin Compper (52.). Der FCA kam aber noch mal zurück und glich durch Martin Hinteregger aus (60.).

Augsburg fand zu Beginn viel besser ins Spiel und verdiente sich die Führung durch eine engagierte Leistung und einer gelungenen taktischen Idee von Trainer Manuel Baum. Der FCA spielte erstmals mit einer Dreierkette in der Abwehr, schaffte so Überzahl im Mittelfeld und hielt Leipzig über weite Strecken vom eigenen Strafraum fern. Das Tor von Stafylidis war eine gelungene Einzelaktion, der Grieche traf mit einem fulminanten Weitschuss ins linke Torwarteck.

Doch RB ist eine Spitzenmannschaft und braucht mittlerweile nicht mehr viele Torchancen, um zum Erfolg zu kommen. Leipzig fing einen Angriff der Augsburger am eigenen Strafraum ab, der Ball kam zu Naby Keita im Mittelfeld und der 22-Jährige spielte einen gut dosierten Pass genau in den Lauf von Werner. Der Stürmer stand allein vor Torhüter Marwin Hitz, der den Ball zwar noch berührte, aber nur noch an den Innenpfosten lenken konnte.

Nach den beiden Toren passierte nicht mehr viel, denn zunehmend stand Schiedsrichter Patrick Ittrich im Mittelpunkt. Nach einem Foul von Keita an Dominik Kohr, das mit Gelb korrekt bestraft wurde, kam Härte ins Spiel und es folgten drei Gelbe Karten für Augsburg sowie zwei nicht geahndete Unsportlichkeiten von Emil Forsberg (43.) und Marcel Sabitzer (45.).

In der zweiten Halbzeit beruhigte sich das Geschehen, beide Teams agierten wieder deutlich fairer. Als Compper nach einem Forsberg-Eckball per Kopf zur Führung traf, sprach alles für einen Auswärtssieg der Leipziger. Doch Augsburg schlug mit den Waffen von RB zurück. Ein Konter über mehrere Stationen landete bei Innenverteidiger Hinteregger, der frei vor Gulácsi die Nerven behielt und den Ball ins kurze Eck schob. Augsburg hatte in der Schlussphase sogar noch die große Chance auf den Sieg, Stafylidis traf nach dem nächsten Konter aber nur den Außenpfosten (87.).