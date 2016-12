Bundesliga Frankfurt verpasst Sprung auf Platz drei

Zum Abschluss des 13. Bundesliga-Spieltags haben sich der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1) unentschieden getrennt. Die Gäste aus Frankfurt waren früh durch Branimir Hrgota in Führung gegangen (11. Minute), doch Dong-Won Ji sicherte dem FCA durch sein Tor den letztlich verdienten Punktgewinn (34.). Augsburg bleibt damit auf Platz elf im Tabellenmittelfeld. Die SGE hält als Fünfter Kontakt zur Spitzengruppe der Liga, verpasst mit einem Sieg aber den Sprung auf Rang drei.

Die Eintracht, die nunmehr seit sieben Ligaspielen ungeschlagen ist, begann selbstbewusst und übernahm von Beginn an die Initiative. Konsequent liefen die Frankfurter in der Anfangsphase ihre Gegenspieler an, um frühe Ballverluste zu provozieren. Die Taktik von Trainer Niko Kovac sah vor, anschließend die Bälle von den Flügeln in die Mitte zu bringen, wo die beiden kopfballstarken Angreifer Hrgota (1,85 Meter) und Alexander Meier (1,96 Meter) auf Zuspiele warteten.

Schnell deutete sich an, wie gut der Plan der Frankfurter aufging: Nachdem Meier eine erste Flanke noch unplatziert in die Arme von Marwin Hitz geköpft hatte (10.), ging die Eintracht kurz darauf in Führung. Meier legte einen hohen Ball kurz auf Hrgota ab, der ihn anschließend von der Strafraumgrenze durch die Beine seines Bewachers ins rechte, untere Eck schoss (11.).

In der Folge versuchte Augsburg höher zu verteidigen und sich mehr Spielanteile zu erarbeiten. Ohne die verletzten Offensivkräfte Ja-Cheol Koo, Caiuby, Raúl Bobadilla sowie Alfred Finnbogason fehlte es dem FCA im Spiel nach vorne anfangs jedoch an Passsicherheit und Spielwitz. So verwunderte es kaum, dass der Augsburger Ausgleich nach einer Standardsituation fiel. Aus dem Stand jagte Dong-Won Ji den Ball vollkommen frei stehend aus rund 20 Metern ins gegnerische Netz, nachdem eine verunglückte Kopfballabwehr vor seinen Füßen gelandet war (34.).

Der Treffer gab den Hausherren Auftrieb, bis zur Pause konnte Augsburg das Spiel offen gestalten. Halil Altintop setzte einen Kopfstoß aus kurzer Distanz nur knapp über die Querlatte (36.) und auch Reklamationen, er sei von seinem Gegenspieler gestoßen worden, blieben ohne Erfolg.

Fehlende Durchschlagskraft auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel hatte die Eintracht Glück, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann und sein Gespann fälschlicherweise auf Abseits entschieden und einem zweiten Treffer von Ji die Anerkennung verweigerten (49.). Frankfurts Spiel litt nun an einer Vielzahl von Unzulänglichkeiten im Aufbau, die Gastgeber konnten das Geschehen weitestgehend in die Hälfte der Eintracht verlagern. Daniel Baier (56.), Jonathan Schmid (60.) und Dominik Kohr (65.) scheiterten allerdings mit ihren Abschlüssen an SGE-Schlussmann Lukas Hradecky.

Das hätte sich beinahe umgehend gerächt: Auf der Gegenseite musste Außenverteidiger Konstantinos Stafylidis einen Lupfer von Meier in höchster Not von der Torlinie kratzen (66.). In der Endphase versuchte Frankfurt noch einmal das Tempo zu erhöhen, doch ohne den gelbgesperrten Marco Fabián fehlte es an Kreativität im letzten Drittel. Weil beiden Teams das Glück im Abschluss abging, blieb es bis zum Abpfiff beim 1:1.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

0:1 Hrgota (11.)

1:1 Ji (34.)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier (90.+1 Kacar) - Schmid (83. Teigl), Altintop, Max (74. Usami) - Ji

Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, Vallejo - Mascarell - Chandler, Gacinovic (62. Barkok), Huszti (74. Hector), Oczipka - Hrgota (87. Seferovic), Meier

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Zuschauer: 26.549

Gelbe Karten: Janker (2), Max (2), Kohr (3) - Vallejo (3), Hasebe