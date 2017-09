Bundesliga Bayern zu stark für Schalke, Leipzig patzt

Bayern München hat sich im Top-Spiel des fünften Spieltags gegen Schalke 04 durchgesetzt. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti gewann 3:0 (2:0) und steht damit vorübergehend an der Tabellenspitze. Am Mittwoch könnte der BVB mit einem Sieg in Hamburg wieder am Rekordmeister vorbeiziehen (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

S04 begann mutig, musste in einer Drangphase dann aber den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nachdem Naldo den Ball im Strafraum mit seiner Hand geklärt hatte, entschied Schiedsrichter Marco Fritz zunächst auf Eckball. Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten sprach er den Münchnern aber einen Elfmeter zu. Robert Lewandowski verwandelte gewohnt sicher (25. Minute). Nur vier Minuten später erhöhte James Rodríguez nach Zuspiel von Corentin Tolisso (29.). Nach Wiederbeginn parierte Sven Ulreich, der den langzeitverletzten Manuel Neuer vertrat, zweimal stark (65.), ehe Arturo Vidal den Schlusspunkt setzte (75.).

VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1:1 (1:0)

Beim Debüt von Neu-Trainer Martin Schmidt hat der VfL Wolfsburg seinen zweiten Saisonsieg verpasst. Gegen Werder Bremen kam der Pokalsieger von 2015 nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Den Führungstreffer für Wolfsburg erzielte ein Zugang vom FC Liverpool: Divock Origi verwertete eine Flanke von Paul-Georges Ntep am Fünfmeterraum (28.). Im zweiten Durchgang glich Fin Bartels per Kopf aus (56.) und verhinderte damit immerhin noch die zweite Niederlage in Serie. Bremen ist weiterhin sieglos und belegt den Relegationsplatz, Wolfsburg ist Zwölfter.

FC Augsburg - RB Leipzig 1:0 (1:0)

Der FC Augsburg zählt weiterhin zu den positiven Überraschungen der noch jungen Bundesliga-Saison. Auch beim 1:0-Erfolg gegen Leipzig begannen die Gastgeber stark: Michael Gregoritsch brachte den Außenseiter früh in Führung, nachdem er zuvor von Alfred Finnbogason in Szene gesetzt worden war (4.). Der Champions-League-Teilnehmer tat sich weiterhin schwer und hätte noch vor der Pause ein weiteres Gegentor kassieren können. Augsburg feierte den dritten Saisonsieg und steht damit vorerst auf Rang drei, Leipzig muss sich aktuell mit dem achten Platz zufrieden geben.