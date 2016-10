Bundesliga Bayern siegt erneut gegen Augsburg

Nur vier Tage nach dem Erfolg in der zweiten Pokalrunde hat der FC Bayern erneut gegen den FC Augsburg gewonnen. In der Bundesliga setzten sich die Münchner diesmal auswärts 3:1 (2:0) durch und verteidigen damit die Tabellenführung. Robert Lewandowski (zwei Tore, eine Vorlage) und Arjen Robben (ein Tor, zwei Vorlagen) erzielten gemeinsam alle drei Tore für Bayern, Ja-Cheol Koo traf für Augsburg (67.).

Ein Konter brachte die Führung der Gäste. An dessen Ende spielte Arjen Robben auf Robert Lewandowski, und der Pole erzielte sein erstes Tor in der Bundesliga seit dem dritten Spieltag (19.). Kurz darauf funktionierte es genau andersrum: Lewandowski bediente diesmal nach einem Durcheinander im Augsburger Strafraum Robben, und der Niederländer schob aus kurzer Distanz ein (21.). Kurz nach dem Seitenwechsel entschied Lewandowski die Partie. Er umkurvte nach einem Robben-Zuspiel FCA-Torwart Marwin Hitz und schob ein (48.). Ja-Cheol Koo konnte nach Unordnung in der Münchner Defensive nur noch verkürzen (67.).

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2 (1:0)

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Sieg in der Bundesliga seit dem ersten Spieltag trotz langer Führung gegen Leverkusen verpasst. Bayer war zu Beginn die bessere Mannschaft und hätte durch Wendell in Führung gehen können: Der Verteidiger schoss aus spitzem Winkel von außerhalb des Strafraums an den Außenpfosten (19.). Auf der anderen Seite traf Mario Gomez ebenfalls aus spitzem Winkel nur das Außennetz (28.). Maximilian Arnold machte es besser: Nach einer Hereingabe von Daniel Caligiuri von rechts schoss der Wolfsburger in der Mitte ohne große Bedrängnis ein (37.).

In der zweiten Hälfte war Bayer überlegen und traf durch Admir Mehmedi zum Ausgleich (80.). Nur vier Minuten später drehte Leverkusen das Spiel komplett: Tin Jedvaj nutzte eine chaotische Situation im Wolfsburger Strafraum zum Siegtreffer. Das Team von Trainer Roger Schmidt, der in Wolfsburg wegen seiner Sperre nur auf der Tribüne saß, gewann damit erstmals seit zwei Niederlagen in Folge.

FSV Mainz - FC Ingolstadt 2:0 (0:0)

Mainz war das bessere Team, aber Ingolstadt verteidigte insgesamt geschickt. Innerhalb von wenigen Minuten hatten beide Teams ihre besten Gelegenheiten der ersten Hälfte: Erst schoss Pablo de Blasis für den FSV aus kurzer Distanz über das Tor (17.), dann traf Lukas Hinterseer für den FCI aus der Distanz mit einem Volleyschuss die Latte (20.). Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Moritz Hartmann und Daniel Brosinski Elfmeter für Mainz, Yunus Malli verwandelte zur Führung (51.). Levin Öztunali entschied die Partie in der Schlussphase durch den zweiten Mainzer Treffer (85.). Kurz darauf musste Ingolstadts Max Christiansen wegen wiederholten Foulspiels noch mit Gelb-Rot vom Platz (87.). Sein Team wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison.

Werder Bremen - SC Freiburg 1:3 (0:2)

In Folge eines Einwurfs gingen die Gäste in Führung. Die Bremer Defensive leistete kaum Gegenwehr, Maximilian Philipp traf von der Strafraumkante - auch weil Felix Wiedwald etwas zu weit vor dem Tor stand (29.). Vincenzo Grifo legte per Elfmeter für Freiburg nach (40.). Ousmane Manneh hatte zuvor nach einer Ecke am Trikot von Karim Guédé gezogen. Manneh verpasste nach der Pause den Anschlusstreffer, als er aus spitzem Winkel das Außennetz traf (50.). Der Ex-Bremer Nils Petersen vergab die Chance zur Vorentscheidung, als er allein vor Wiedwald den Torwart anschoss (64.). Santiago García verkürzte nach einem Doppelpass mit Zlatko Junuzovic noch (67.), dennoch blieb es bei der Niederlage: Amir Abrashis abgefälschter Schuss ins Bremer Tor brachte den Endstand (75.).

SV Darmstadt - RB Leipzig 0:2 (0:0)

RB Leipzig hat gegen Darmstadt bereits den sechsten Sieg im neunten Spiel gefeiert und bleibt damit weiter ungeschlagen. Die beste Gelegenheit der Gäste in der ersten Hälfte wurde zu Unrecht wegen Abseits abgepfiffen. Bevor Yussuf Poulsen den Ball ins Tor schob, hatte Darmstadt deshalb schon aufgehört zu verteidigen (16.). Die Gastgeber hatten später Glück, dass es bei einem Zweikampf gegen Naby Keita keinen Elfmeter gab. Ein Joker brachte in der zweiten Hälfte die Führung für RB. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf Marcel Sabitzer nach guter Hereingabe von rechts durch Timo Werner (57.). In der 82. Minute machte er seinen Doppelpack und damit den Leipziger Sieg perfekt.