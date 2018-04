Bundesliga Bayerns B-Elf schießt Gladbach ab

Der FC Bayern hat sich gegen Borussia Mönchengladbach erfolgreich für die Hinspielniederlage revanchiert. Der souveräne Tabellenführer gewann trotz eines frühen Rückstands 5:1 (2:1) und feierte damit am 30. Spieltag den 24. Saisonsieg. Josip Drmic traf in der Anfangsphase für die Gäste (9. Minute), Sandro Wagner drehte die Partie noch vor der Pause mit einem Doppelpack (37./41.). Thiago Alcántara, David Alaba und Robert Lewandowski erhöhten in der zweiten Hälfte (51./67./82.).

Für Trainer Jupp Heynckes, der im Sommer in den Ruhestand geht, war es der letzte Sieg als Trainer gegen den Klub, für den er als Spieler in elf Jahren 218 Tore erzielt hatte. In der Tabelle liegen die Münchner mit 23 Punkten Vorsprung auf Rang eins, der BVB oder Schalke werden den Rückstand jedoch am Sonntag mit einem Erfolg im Revierderby verringern (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Wohl dem, der so einen Kader hat: Um Lewandowski vor dem wichtigen Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zu schonen, rückte erneut Sandro Wagner in die Startelf. Der Angreifer wurde mit seinen Toren vor der Pause zum Matchwinner. Erst verwertete er ein Zuspiel von Thomas Müller aus kurzer Distanz (37.), wenig später profitierte er nach einem Kopfball von einem Torwartfehler von Yann Sommer (41.).

Dabei waren es die Gäste, die den besseren Start erwischten: Nach einer Einzelaktion von Drmic ging Gladbach in Führung. Der Schweizer spielte Niklas Süle aus und schob den Ball ins lange Eck (9.). Mit zunehmender Spieldauer wurde Bayern besser und drehte die Partie in Person von Wagner. Nach Wiederbeginn war der Widerstand der Gladbacher gebrochen. Zunächst erhöhte Thiago aus kurzer Distanz auf 3:1 (51.), zwei Minuten später traf James Rodríguez den Pfosten. Alaba und der eingewechselte Lewandowski sorgten mit ihren Toren für den höchsten Sieg gegen Gladbach seit April 1986.

Bayern München - Borussia Mönchengladbach 5:1 (2:1)

0:1 Drmic (9.)

1:1 Wagner (37.)

2:1 Wagner (41.)

3:1 Thiago (51.)

4:1 Alaba (67.)

5:1 Lewandowski (82.)

München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Rudy - Thiago, Tolisso - Thomas Müller, Bernat - Wagner (Lewandowski 70.)

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hofmann, Hazard - Drmic, Raffael

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Hummels, Bernat